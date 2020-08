Tři góly v úvodní čtvrthodině. Plzeňský trenér Guľa litoval po debaklu v Liberci nepovedeného začátku

Fotbalisté Plzně ve středu smolně neuspěli v druhém předkole Ligy mistrů v Alkmaaru a nedařilo se jim ani v nedělním utkání druhého kola české nejvyšší soutěže. Domácímu Slovanu Liberec totiž Viktoria podlehla 1:4. I kvůli nevydařenému začátku, který rozhodl o konečné výhře Severočechů. Liberec 8:43 31. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Adrián Guľa | Zdroj: Profimedia

„Dali jsme rychlé tři branky do patnácté minuty, což otřese i tak silným týmem, jakým je Plzeň. Nepřibrzdila nás ani penalta a druhý poločas jsme přidali branku na 4:1. Ta byla asi rozhodující, protože už jsme bránili pozorně a hráli vyloženě na brejky. A mohli jsme přidat i další branky,“ pochvaloval si po utkání liberecký trenér Pavel Hoftych.

Až za stavu 0:3 se ke slovu dostali také plzeňští fotbalisté, když penaltu proměnil Aleš Čermák. Ten ale vůbec nechápal, co se stalo s Viktorií v úvodu nedělního duelu.

„Odehrálo se to tak rychle, a už jsme tam měli tři góly. Šílený start, těžko se to pak dohání. Penalta nám pomohla, pořád tam byla naděje, vstup do druhé půle se nám ale nepovedl a dostali jsme další gól,“ řekl.

Špatný začátek zmínil ve svém zápasovém hodnocení také plzeňský trenér Adrián Guľa. „Velmi nedůrazný a neagresivní vstup do zápasu dovolil motivovanému soupeři jít do třígólového vedení. Při vstupu do druhého poločasu jsme s tím chtěli ještě něco udělat, ale další chyba byla rozhodující. Soupeř vyhrál jednoznačně zaslouženě.“

Podle plzeňského kouče bylo důležité i po nevydařené první půli hráče vyburcovat pro zbytek zápasu.

„Snažili jsme se udělat maximum pro to, aby mužstvo nastoupilo do druhé části úplně jinak. Chtěli jsme mu pomoct i střídáním. Pořád to byl jen poločas a tým má kvalitu na to, aby střílel góly, ale po změně stran se to nepotvrdilo,“ dodal Guľa.