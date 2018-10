‚Hned jsem věděl, že míč spadl za čáru.‘ Plzeňský Aleš Čermák protrhl střeleckou smůlu

„Samozřejmě, že je to úleva. Na začátku sezony jsem dost hrával a nikdy se mi nepodařilo dát gól, takže jsem rád a doufám, že jsem to prolomil,“ řekl Radiožurnálu střelec jediného gólu zápasu mezi Plzní a Teplicemi Aleš Čermák.

Nebyl jste už trošku nervózní, kdy se už konečně v lize trefíte?

Člověk chce dát gól v každém zápase, ale když přijde na hřiště, tak už na to nemyslí. Ale dopoledne předtím, když se dozvíte, že budete hrát, ty situace se vám honí hlavou. Ale nervozita to není, spíš jsem doufal, že mi tam něco takového spadne.

V 60. minutě jste odehnal nervozitu fanoušků a trenéra Vrby. Míč jste dostal těsně za čáru, věděl jste hned, že je to gól?

Věděl. Pokračoval jsem v pohybu a viděl jsem za gólmana. Věděl jsem, že to spadlo za čáru, ale ne, jak moc nebo jestli bude gól uznaný. Běžel jsem se radovat a naštěstí uznaný byl.

Byl jste hodně překvapený, že vám Michael Krmenčík přihrál?

Myslím, že měl před sebou hodně hráčů a vyřešil to skvěle. Natáhl všechny na sebe a krásnou patičkou mě uvolnil a už jsem to měl jednodušší. Střela nebyla ideální a jsem rád, že to skončilo v bráně.

Pak přišly tři tyče včetně penaltové. Jak jste prožíval závěru zápasu na lavičce a velkou šanci teplického Jakuba Hory.

Myslím, že všem v hledišti spadl velký kámen ze srdce, když to Aleš Hruška takhle chytil. My jsme se na sebe hodně dívali a divili jsme se, že zápas mohl skončit 1:1.

Je to už 7. vítězství 1:0 pro Plzeň. Náhoda?

Těžko říct. Kdyby se nám povedlo dát gól v prvním poločase, zápas mohl probíhat úplně jinak, mohla nám tam spadnout každá šance, i tyčka i penalta, a zápas mohl skončit velikým rozdílem. Děláme si to sami, že šance neproměňujeme.

Vy jste v Římě nebyl na hřišti u vysoké porážky 0:5. Jak těžké bylo se oklepat?

Dva dny po zápasem na to člověk pořád myslí a má to v hlavě, ale je to sport, za čtyři minuty to můžete zase odčinit.

Trenér Vrba říkal, že bylo horší vstřebat remízu 2:2 s CSKA, kdy jste přišli o výhru v poslední minutě.

Samozřejmě to s CSKA bylo velice těžké a emotivní, že jsme vedli a pak dostali gól z penalty. Řím nás u nich absolutně přehrál a není se čemu divit, musí se jen smeknout před soupeřem.