Inkasovaný gól nás uvolnil, tvrdí Šulc po výhře v Astaně. Podle Koubka je výhra zlatá

Fotbalisté Plzně vyhráli i druhý zápas ve skupině Evropské konferenční ligy. Tentokrát zvítězili v Astaně 2:1. Utkání se lámalo mezi padesátou a šedesátou minutou. Domácí vedli po tečované střele kapitána Tomasova, Viktoria skóre otočila díky dvěma slepeným gólům. Nejprve se po centru Sampsona Dweha prosadil hlavou útočník Tomáš Chorý, tři body vystřelil Západočechům po Chorého asistenci záložník Jan Kopic. Astana 12:22 6. října 2023

„Povedlo se nám pár kombinačních akcí, Samy (Sampson Dweh) to dobře vyvedl a našel na zadní tyči Ferase (Tomáš Chorý), který to uklidil. To nám strašně pomohlo, soupeř se trochu zalekl, my se dostali více do hry a to vyvrcholilo druhým gólem. Během toho gólu na mě křičel Lukáš Kalvach, že to tečoval on, ale píšu si to já. Ale on asi taky (smích),“ říkal Jan Kopic, který je nakonec v oficiálním zápisu o utkání napsaný jako autor vítězného plzeňského gólu. Útočnému fotbalu s řadou šancí po změně stran předcházel bojovný první poločas bez střely na branku. Hráči Viktorie v něm podle záložníka Pavla Šulce bojovali s terénem.

„První poločas jsme si nějakým způsobem potřebovali navyknout na tu umělou trávu. Druhý poločas jsme dostali gól, ale během pěti minut jsme to otočili. Říkal jsem si, že je paradoxní to, že nám pomohlo že jsme inkasovali. Stejně to bylo doma s Pardubicemi, dostali jsme první gól. Asi nám to vždy pomůže a pak je to lepší. Souhlasím s tím, že to člověku rozváže nohy a řekne si - teď když něco zkazím, tak dostaneme druhý. Je to uvolněnější.“

Plzeň v Astaně potvrdila, že se jí na týmy z Kazachstánu v této sezoně Evropské konferenční ligy daří. V závěrečném předkola dvakrát porazila Tobol Kostanaj, teď zvítězila v Astaně 2:1. Pokračuje trenér Západočechů Miroslav Koubek.

„Ta výhra je samozřejmě zlatá. Podepsali jsme domácí vítězství s Ballkani, kdy jsme udělali tři body. Vyhrát v Astaně je pro nás velký nadstandard a máme z toho radost. Dostáváme se v této fázi vývoje konferenční ligy do dobré pozice.“ A to do takové, že Plzeň vede po dvou kolech svou skupinu o tři body před Dinamem Záhřeb a kosovským Balkani. To totiž doma zdolalo chorvatský celek 2:0. O třetí výhru v Evropské konferenční lize bude hrát Viktoria v Záhřebu, a to za tři týdny.