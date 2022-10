Je pro mě pocta, že mě vůbec zná, těšila Klimenta chvála od kouče Bayernu. Vlkanovu nadchli fanoušci

Plzeňští fotbalisté podlehli v dalším zápase Ligy mistrů Bayernu 2:4 a v základní skupině tak stále zůstávají bez bodu. Po prvním poločase to vypadalo ve Štruncových sadech na další debakl, když Západočeši prohrávali o čtyři branky, po změně stran ale svými góly zařídili přijatelné skóre Adam Vlkanova a Jan Kliment. Plzeň 11:55 13. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mathys Tel si podává ruku s plzeňským Janem Klimentem | Zdroj: Reuters

Fotbalisté Plzně sice mnichovský Bayern ani na podruhé nezaskočili, ve druhém poločase ale v zápase Ligy mistrů odvrátili hrozící debakl.

Když po hodině hry překonal Adam Vlkanova gólmana Svena Ulreicha, stal se teprve druhým fotbalistou Plzně, který dokázal proti Bayernu skórovat, tím prvním byl před 71 lety Ivan Bican. Navíc to pro záložníka Viktorie byla první trefa v červenomodrém dresu.

„Chtěl jsem to hlavně dobře trefit a trefil jsem to ideálně. Myslím, že gólman ani moc neměl šanci. Pocit je to nádherný, samozřejmě kdyby to znamenalo bod, bylo by to ještě hezčí, ale před našima fanouškama dát gól v Lize mistrů proti Bayernu je nádherné a určitě na to nezapomenu,“ řekl Radiožurnálu Vlkanova.

Po nepovedeném prvním poločase to přitom spíše vypadalo na další debakl s nulou na kontě vstřelených branek.

„Říkali jsme si, aby to hlavně nedopadlo velkým průšvihem a podařilo se nám to zkorigovat, což se nakonec povedlo, takže jsme rádi. I nakonec fanoušci odcházeli ze zápasu dobře naladěni,“ myslí si záložník Adam Vlkanova.

Trefil se i Kliment

Podobný pocit radosti ze vstřelené branky do sítě bavorského týmu si čtvrt hodiny před koncem užil také útočník Jan Kliment.

„Možná už se jim trochu nechtělo, nebo věděli, že mají nahráno, tak nechci říct, že nás do kombinace pustili, protože my jsme se snažili je presovat nahoře, ale fungovalo to a samotného mě překvapilo, kolik šancí jsme si vytvořili,“ těšilo útočníka Jana Klimenta, který šel do hry až po přestávce za hrozivého stavu 0:4.

„Nebyl jsem úplně natěšený, ale na druhou stranu si člověk řekne, že nemá co ztratit a jde si zahrát. Stres opadá, protože si můžete i dovolit a nejde o nic extra velkého, když je to za takového stavu,“ usmíval se po zápase Jan Kliment, který v létě svým gólem proti Karabachu zařídil Viktorii postup do skupiny, po následném zranění si ale zahrál Ligu mistrů až teď proti Bayernu.

„Hrálo se mi dobře, možná i lépe, než proti některým týmům v lize, který vás hned nakopou a skončí to faulem. Tihle hráči se snaží hrát a proti lepším mužstvům si zahrajete víc fotbal a já jsem si ho dnes zahrál a bavilo mě to,“ popisoval střelec druhého gólu Viktorie.

Pochvala od soupeře

Jeho příchod na hřiště oživil hru Západočechů a pochvalu si Kliment vysloužil také od trenéra mnichovského týmu Juliana Nagelsmanna.

„Kliment podle mě odehrál vpředu skvělý zápas, hrál fyzicky výborně. Upřímně už se mi líbil v Bundeslize, ale pak se těžce zranil,“ vzpomněl si Julian Nagelsmann na Klimentovo působení v Bundeslize.

Plzeňského útočníka to potěšilo: „Ano, to jsem slyšel vedle, už to mě překvapilo. Je pro mě pocta už jen to, že věděl, že jsem byl v Bundeslize a že mě zná. Strašně mě zahřálo u srdce, že o člověk takového formátu o mě takhle mluví, takže mu za to děkuju a jsem rád.“

Po prohře 2:4 zůstává Viktoria v základní skupině bez bodu poslední.