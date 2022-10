V naší lize se s takovými soupeři nepotkáme, ví asistent trenéra Horváth před duelem Plzně v Mnichově

Fotbalisté Plzně vyrazili na další zápas Ligy mistrů. Na ten pravděpodobně papírově nejtěžší v celé základní skupině. Ráno nasedli do autobusu, který je dovezl do Mnichova. Tam v úterý v podvečer nastoupí proti domácímu Bayernu. O senzaci na jeho stadionu se Západočeši ve slavné soutěži pokusili už před devíti lety, ale nevyšlo to, prohráli 0:5. Mnichov 13:32 3. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Asistent trenéra Pavel Horváth a hlavní kouč Viktorie Plzeň Michal Bílek | Zdroj: Profimedia

Fotbalisté Plzně už jsou v Mnichově, kde se pokusí získat své první body v Lize mistrů. Někteří optimisté by jim teď mohli věřit o něco víc, když Bayern až o víkendu ukončil čtyřzápasové čekání na ligové vítězství.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se fotbalisté Plzně připravují na další souboj v Lize mistrů proti Bayernu Mnichov

„Uvědomuji si, že jsme se tom s Pavlem Vrbou před zápasem bavili, že to zkusíme, ale samozřejmě to nevyšlo. V těchto zápasech je to o nechci říct o štěstí, ale i o tom, jak jim to sedne a my musíme podat nadstandartní výkony a věřit, že Bayern nebude mít svůj den a potrápíme je. Budeme dělat vše proto, abychom byli úspěšní,“ říká dnešní asistent plzeňského trenéra Bílka Pavel Horváth, který předchozí utkání Západočechů na stadionu Bayernu zažil jako kapitán týmu.

Současný lídr Lukáš Hejda tehdy celých 90 minut proseděl na střídačce. Přenést zkušenosti z Mnichova na další hráče, to prý ale podle Horvátha nejde.

„Bavili jsme se o tom před Barcelonou. Je to specifické v tom, že se v naší lize s takovými soupeři nepotkáme. Jak Barcelona, Bayern, tak Inter mají nejlepší hráče z Evropy, Jižní Ameriky a z celého světa a my se s nimi musíme pokusit srovnat v těchto výjimečných zápasech a uvidíme, na co to bude stačit.“

Nová jména, nové hvězdy

Stejně jako před devíti lety, kdy v Bayernu zářili kromě střelců ještě Toni Kroos, David Alaba nebo Philipp Lahm, má mnichovský klub i dneska hvězdné složení: Sadio Mané, Leroy Sané, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Manuel Neuer.

Ale třeba Thomase Müllera a Joshuu Kimmicha bude proti Plzni kvůli koronaviru postrádat.

„Samozřejmě mrzí nás to, protože to jsou skvělí hráči, ale myslím, že tam mají plnohodnotnou náhradu,“ říká Milan Havel, obránce Plzně, které bude dost možná chybět pro změnu brankář Jindřich Staněk.

Přitom právě na Bayernu by si asi tahle opora pravděpodobně pořádně zachytala, přestože mnichovský klub nezažívá v bundeslize skvělé období, až teď o víkendu ukončil čtyřzápasové čekání na vítězství.

„Samozřejmě výsledkově se dá říct, že tu formu neměli, ale když se podíváte na ty zápasy a poměr střel a zakončení, tak to vůbec nebylo o formě, ale spíš o tom, že neproměnili své šance. Bayern je ve formě a pro nás se nemění nic.“ soudí asistent plzeňského trenéra Pavel Horváth před utkáním Ligy mistrů na stadionu Bayernu Mnichov, které stanice Radiožurnál Sport odvysílá v přímém přenosu.