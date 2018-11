Jeden zavinil penaltu, druhý ji neproměnil. Po přestávce pomohli Procházka s Petrželou k obratu proti CSKA

Fotbalisté Plzně zvítězili v Lize mistrů na hřišti CSKA Moskva 2:1 a tím také posílili své šance zahrát si evropské soutěže i na jaře. K obratu v Rusku přitom pomohli i hráči, kteří do utkání velmi špatně vstoupili. Moskva 8:35 28. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost plzeňských fotbalistů na moskevském stadionu Lužniki při zápase proti CSKA Moskva | Foto: Pavel Golovkin | Zdroj: ČTK/AP

Hráli zápas, ve kterém jim dlouho nic nevycházelo, ale nakonec se radovali z obratu a velké výhry. Platí to pro celý tým, ale jmenovitě i pro dva fotbalisty, kterým úvodní část duelu vůbec nevyšla.

Milan Petržela zavinil penaltu a tím i první gól. Další záložník Roman Procházka zase selhal při pokutovém kopu, kterým mohl ještě v prvním poločase duel vyrovnat.

„Jsem rád, že zrovna tito dva hráči přispěli k tomu, že mužstvo uspělo. Zápas ovlivnili jak negativně, tak pozitivně a pomohli nám k tomu, že jsme vyhráli. Je jen dobře, že ve druhém poločase to vzali za jiný konec,“ těšilo Pavla Vrbu, že jak Petržela, tak i Procházka, nakonec pomohli k obratu.

Prvně jmenovaný hrál totiž zásadní roli v akci, ze které ten druhý nakonec přece jen vyrovnal.

„Hodně jsem to chtěl odčinit. Kluci mi sice pomáhali a snažili se mě povzbuzovat, ale já jsem cítil hrozně. Věděl jsem, že to byl důležitý moment, ale naštěstí jsem to takto odčinil,“ řekl Roman Procházka, jeden ze dvou nešťastníků prvního poločasu, který se ale stejně jako celý tým po tom druhém usmívá.

„Jsme strašně šťastní a vidíme velkou šanci dostat se do Evropské ligy,“ věří slovenský záložník hájící barvy mistrovské Viktorie.

K přesunu do jarní části Evropské ligy teď mají čeští vítězové blíž než poražení konkurenti v boji o třetí příčku, ale definitivní rozhodnutí přinesou až zápasy Plzně s Římem a CSKA v Madridu za dva týdny.