‚Pořád je to jen poločas, takže žádná euforie.‘ Plzeň má náskok, odvetu ale nechce podcenit

Fotbalisté Plzně potvrdili výbornou formu v úvodu sezony, bulharský tým CSKA Sofia porazili 2:0 a vytvořili si dobrou pozici do odvety play-off Evropské konferenční ligy. O góly vítězů se postarali Milan Havel a Jhon Mosquera. Západočeši tak naplnili optimistická očekávání svých příznivců, kterých si našlo cestu do Štruncových sadů téměř sedm tisíc. Plzeň 8:42 20. srpna 2021

O povedeném večeru rozhodně může mluvit obránce Milan Havel. Jeho trefa po deseti minutách hry totiž pro něj byla premiérovým zásahem na evropské scéně.

„Od trenéra máme pokyny, že máme podporovat útok. Do vápna se dostávám celkem často, a kdybych měl trochu štěstí, tak se to ke mně mohlo odrazit ještě dvakrát, byly tam další dvě situace. Ale jsem rád i za jeden gól a samozřejmě za výsledek 2:0,“ pomýšlel obránce Milan Havel dokonce na hattrick.

Z řady šancí přidal po změně stran v 72. minutě Mosquera druhý gól, podle slov trenéra Michala Bílka v postupové matematice velmi podstatný.

„Druhá branka je hrozně důležitá. Pořád je to ale jen poločas, takže žádná euforie. Jsme spokojení, jak to kluci odpracovali, je potřeba takhle pokračovat,“ podotkl trenér Viktorie.

Jeho svěřenci udělali důležitý krok k postupu do základní skupiny Evropské konferenční ligy. Sami mají ale čerstvou zkušenost z předchozího předkola proti The New Saints, že dvoubrankový náskok z úvodního duelu nemusí stačit.

„Může se zdát, že je to dobrý výsledek, ale tam to bude určitě nepříjemné. Uvidíme, kolik přijde lidí, určitě to nebude nic snadného. Ale věřím, že se nachystáme a že to zvládneme,“ věří Havel.