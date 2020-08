‚Asi poslední šance na Ligu mistrů.‘ Limberský označil prohru v Alkmaaru za největší zklamání kariéry

Snad nejslavnější góly jsou ty, které v úplném závěru zvrátily průběh velkých zápasů. Ale pokud je sami inkasujete, naopak byste na ně nejradši zapomněli. Fotbalisté Plzně takto ztratili nadějně rozehraný zápas ve druhém předkole Ligy mistrů v Alkmaaru, kde inkasovali v poslední nastavené minutě. A nakonec prohráli 1:3 po prodloužení, a tak se letos v nejprestižnější klubové soutěži nepředstaví. Alkmaar 9:09 27. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Utkání předkola Ligy mistrů mezi Alkmaarem a Plzní | Foto: imago sportfotodienst/via www.imago-images.de | Zdroj: ČTK

V Alkmaaru pršelo, nepříjemně foukalo a na srpnový podvečer byla nezvykle velká zima. Přesto ještě pár desítek vteřin před koncem nastavení všechno vypadalo růžově.

Jenže pak brankář Hruška fauloval v pokutovém území a hvizd sudího odstartoval černou plzeňskou půlhodinu. Penalta, první, druhý a třetí inkasovaný gól, rychlé vystřízlivění a nakonec truchlení.

„Je to něco strašného. Život jde dál, ale je to velká fotbalová tragédie. Co jsem zažil za svou kariéru, tak je to asi největší zklamání, od postupu jsme byli pár vteřin,“ popisoval po utkání plzeňský obránce David Limberský.

Zatímco fanoušci Alkmaaru alespoň před stadionem slavili postup, Limberský ze sebe obtížně soukal tahle slova. A náladu mu vůbec nezlepšilo pomyšlení na to, že ještě může Viktoria zažít pohárový podzim. Když ne v Lize mistrů, tak alespoň v Evropské lize.

„Já osobně jsem chtěl hrát Ligu mistrů, možná to pro mě byla poslední šance. Byli jsme strašně moc blízko. I když se to teď těžko říká, tak ale musíme zvednout hlavy a jít dál,“ dodal zkušený obránce, který v šestatřiceti letech netuší, zda si ještě někdy zahraje o Ligu mistrů. Postup minimálně do jejího třetího předkola byl každopádně letos nesmírně blízko.