Gólmana Plzně bolely po zápase v Mnichově nohy. ‚Byla to fakt rychlost,‘ uznal Tvrdoň. Potěšil ho Neuer

V osmadvaceti letech odchytal fotbalový gólman Marián Tvrdoň zatím nevětší zápas své kariéry. V Lize mistrů, před 75 tisíci diváky sice lovil v mnichovské aréně pětkrát míč ze sítě, dalšími zákroky ale zabránil ještě vyšší prohře Plzně s Bayernem, než bylo konečné skóre 0:5. Mnichov 10:48 5. října 2022

Fotbalisté Plzně podle očekávání nestačili v Lize mistrů na Bayern, přesto si z Mnichova odváží i nějaké pozitivní dojmy. Velký debut prožil gólman Viktorie Marián Tvrdoň.

„Říkal jsem si trochu, že by to byla asi ostuda, kdybychom prohráli větším rozdílem, než těch 0:5, ale pak kluci trochu zabrali, zformovali jsme se a uhráli jsme alespoň tento výsledek,“ potěšil po prohře v Mnichově Mariána Tvrdoně alespoň fakt, že se brankostroj Bayernu zastavil na čísle pět, k čemuž pomohl několika povedenými zákroky.

Některé inkasované branky si plzeňský gólman i přesto trochu vyčítal.

„Musím říct, že mě už po zápase trochu bolely nohy, protože jsem byl pořád připravený na špičkách. Stačila malinká nepozornost a hráči si to prostrkávali a u některých akcích jsem mohl být i blíž, ale byla to fakt taková rychlost,“ vysvětloval osmadvacetiletý rodák z Nitry pro Radiožurnál.

Dres od hvězdy

I přes pět inkasovaných branek od hvězd Bayernu bude osmadvacetiletá gólmanská dvojka Viktorie na zápas v Allianz aréně vzpomínat v dobrém.

„Určitě to je příjemný zážitek, protože chytat před takovými fanoušky a na takovém stadionu, tak je to pro mě zkušenost výborná a zážitek do konce života.“

Kromě jedinečného zážitku si navíc Marián Tvrdoň odnesl jeden cenný suvenýr, dres svého protějšku Manuela Neuera.

„Jo, jo, říkal mi hned, že mám počkat nahoře a že mi dá dres,“ prozradil Tvrdoň.

O tom, zda si proti Bayernu zachytá Marián Tvrdoň i příští týden ve Štruncových sadech, rozhodne zdravotní stav plzeňské jedničky Jindřicha Staňka.