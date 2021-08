I poslední český zástupce v evropských pohárech prohrál. Plzeň skórovala až na konci zápasu

Fotbalisté Plzně na úvod 3. předkola Evropské konferenční ligy v Cardiffu překvapivě prohráli 2:4 s domácím outsiderem The New Saints. Hattrickem se blýskl Declan McManus, Západočeši dvěma góly v závěru alespoň odvrátili čtyřbrankový debakl a udrželi naději do odvety. Ta je na programu za týden.

Cardiff 23:01 5. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít