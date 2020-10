Věřím, že nás to ještě víc semkne, říká po prohře s Beer Ševou trenér Plzně

Když vypadli z kvalifikace Ligy mistrů, měli fotbalisté Plzně ještě šanci na účast v Evropské lize. Jenže i tak bude bez nich, a to už druhou sezonu po sobě. V závěrečném předkole prohráli v Izraeli s Hapoelem Beer Ševa 0:1. Plzeň 10:06 2. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamaní hráči FC Viktoria Plzeň po zápasu s Hapoel Beer Ševa | Foto: Ariel Schalit | Zdroj: ČTK/AP

Zatímco v Hapoelu Beer Ševa se slavilo, jak dokazuje video z klubového twitteru (k vidění na konci článku, pozn. red.), na kterém hráči naskákali na trenéra, v plzeňském týmu musela být nálada o dost smutnější.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ve fotbalové Plzni byli zvyklí na účast v evropských pohárech. Teď ale budou už druhou sezónu po sobě bez nich.

Viktoria přinejmenším výsledkově nezvládla. Po měsíc starém vypadnutí z předkol Ligy mistrů v Alkmaaru další klíčový souboj kvalifikace mimo vlastní stadion. V evropských pohárech nebude druhý rok po sobě.

„Musíte počítat ve fotbale i s takovýmito situacemi, že zápas prostě nevyjde. Co se týče klubu, tak věřím, že nás taková situace ještě posilní, protože je to velmi silný klub a lidé jdou na max výkonu. Věřím, že nás to ještě víc semkne,“ říká pro Radiožurnál plzeňský trenér Adrián Gula.

Otázkou ale je, jak zareaguje vedení západočeského klubu na další neúspěch. Fotbalisté Viktorie v Izraeli herně nepřesvědčili – zranitelná defenziva, v útoku minimum nápadů a šancí. A navíc hned v úvodu penalta po nejistém vyběhnutí gólmana Hrušky, který míč nezasáhl, ale soupeře ano. A Hapoel Beer Ševa rychle vedl.

Česká radost tak byla v posledním předkole Evropské ligy jen v Liberci. Slovan vyhrál nad kyperským APOELem Nikózie 1:0 a doplní při pátečním losu základních skupin Evropské ligy Slavii a Spartu.