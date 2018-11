‚Měli jsme štěstí, že jsme uhráli bod.‘ Plzeňští fotbalisté bodovali v Liberci i přes vyloučení Hejdy

„Když budu koukat na vývoj utkání, tak musíme být hodně spokojení s jedním bodem. Zápas se pro nás nevyvíjel dobře, a to nejenom kvůli tomu, že jsme od 60. minuty hráli v deseti. Měli jsme štěstí, že jsme uhráli bod,“ přiznal po utkání plzeňský trenér Pavel Vrba.

Už oslabená Viktoria vyprodukovala v utkání prakticky jedinou střelu na branku. A z ní se dočkala vyrovnání. Přitom domácí Liberec ve druhé půli na hřišti dominoval.

„Podívejte se na výkony hráčů Liberce v útočné fázi a ve středu pole a podívejte se na naše hráče. Oni byli v těchto dovednostech lepší, kombinačně silnější. Individuální akci jsme my udělali za zápas maximálně jednu,“ dodal plzeňský trenér.

Útočník Západočechů Tomáš Chorý po utkání přiznal, že bod stál hosty pod Ještědem hodně sil.

„V Liberci se hraje těžko, tady je to vždycky boj. Jeli jsme s tím sem. Pak přišlo ještě to vyloučení, potom jsme se víc semkli,“ popisuje pro Radiožurnál Chorý.

Stačilo to v případě Viktorie na remízu. Ne na postup do čela tabulky. Plzeň ztrácí na vedoucí Slavii bod. Před cestou do Moskvy k úternímu utkání Ligy mistrů proti CSKA ovšem byl bojovný výkon povzbuzením.

„Pro psychiku je to určitě důležité. Teď jedeme do Moskvy a tam to bude určitě ještě náročnější,“ uvědomuje si plzeňský forvard.