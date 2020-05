Levá, pravá, hlava. Plzeňský záložník Čermák přispěl ke kanonádě unikátním hattrickem

Zápas byl velkolepým Čermákovým představení. Plzeňský fotbalista načal mimořádný výkon dvěma góly v prvním poločase a ve druhém zkompletoval hattrick. A vůbec mu nevadilo, že ho po hodině trenér vystřídal. Kouč Adrián Guľa po utkání svého hráče chválil.

„Jsem rád, že se kluci dostávali do zakončení z druhé vlny, obzvláště on. Je skvělé, že dal tři góly za tak krátký čas a měl odběháno nejvíc metrů v maximální intenzitě. Těžil nejen z práce mužstva, ale i z vlastní kvality,“ uvedl trenér Viktorie.

Kulisa se při zápase linula pouze z reproduktorů. Třígólový střelec měl z hattricku radost, ale absence fanoušků přímo na tribunách ho mrzela.

„Kdyby tady fanoušci byli, tak by to bylo ještě příjemnější. Při prvním gólu jsem měl trochu štěstí, ani nevím, jak to tam prošlo, byla to taková ‚šmudla‘. Těžko takový hattrick ještě zopakuji,“ řekl šťastný střelec.

Poděkování přímo od fanoušků se hráči dočkali před branami stadionu až po zápase. Západočeši pokračují v dobrých výkonech, tentokrát si navíc velmi významně vylepšili i skóre.