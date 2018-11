Jan Kovařík se vrátil do sestavy Plzně: Ztratili jsme dva body, Krmenčík chybí

Po čtyřech debaklech se skóre 1:18 ubránili fotbalisté Příbrami ve Štruncových sadech remízu 1:1. Zklamaní tak byli domácí fotbalisté, po středeční prohře 0:5 s Realem Madrid své fanoušky příliš nepotěšili. Po pětitýdenní pauze zaviněné zraněním se do sestavy Viktorie vrátil obránce Jan Kovařík. Plzeň 11:36 12. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Kovařík | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Fyzicky jsem se cítil dobře, ani jsem to nečekal. Nastoupil jsem na den přesně po pěti týdnech, pauza byla dlouhá a jsem rád, že můžu být s klukama na hřišti. Ale bohužel to nedopadlo podle našich představ a ztratili jsme dva body,“ řekl Radiožurnálu navrátilec do sestavy Viktorie Plzeň Jan Kovařík.

Příbram je první tým, který letos v lize veze z Plzně bod. Byl váš výkon horší než v předchozích zápasech?

Těžko říct, jestli horší. Šance jsme si vytvořili, bohužel jsme je nedali. Stoprocentně jsme jich měli víc než Příbram, ta toho moc neměla. Ale bohužel nás dva body stála finální fáze.

Jak moc chybí Michael Krmenčík? Do vápna létalo hodně centrů, 9 střel na bránu, ale jediný gól.

Jako reprezentační útočník určitě chybí. Ale myslím, že kluci, co tu teďka jsou (Chorý a Řezníček, pozn. red), nehráli špatně. Ale gól jsme nedali jako celý tým. Šance mělo víc kluků, není to jen o útočnících, Milan Petržela dal pěkný gól, takže se na tom musí podílet celý tým.

Kvůli zranění jste nestihl zápasy s Realem Madrid. Jak moc vás to mrzelo?

Samozřejmě mě to mrzelo. Už když jsem se zranil, věděl jsem, že to nestihnu. Ale myslel jsem na to třeba jeden den a pak už jsem se soustředil na to, abych se co nejdřív dostal zpátky.

Jak vám bylo, když vaši spoluhráči utrpěli porážku 0:5. Říkal jste si, že byste byl radši na hřišti, nebo je dobře, že jste o to přišel?

Za sebe můžu říct, že bych chtěl být stoprocentně na hřišti každý zápas, co můžu hrát. Kvalita Madridu byla velká. Sice jsme jim to trošku usnadnili, ale chtěl bych si proti nim zahrát. Prvních 20 minut to na takový výsledek nevypadalo, ale pak dali 4 slepené góly a s takovým týmem už se to pak těžko otáčí.

Teď je reprezentační přestávka, Plzeň se bude moct připravit na CSKA a závěr ligového podzimu.

Přijde to vhod. Program byl tak nahuštěný, že už se kumulovaly únava i zranění. Teď budeme mít čas odfrknout si, vyléčit šrámy a do závěrečné fáze půjdeme zase zdraví a stoprocentní.