Plzeň v odvetě smazala manko a po penaltovém rozstřelu si zahraje v play-off o Konferenční ligu

Fotbalisté Plzně po obratu postoupili do závěrečného play off o Evropskou konferenční ligu. Svěřenci trenéra Michala Bílka v dramatické odvetě 3. předkola doma porazili The New Saints 4:1 po premiérovém penaltovém rozstřelu v pohárech. Po 90 minutách i prodloužení Západočeši zvítězili 3:1, čímž dotáhli úvodní nečekanou ztrátu 2:4 z Cardiffu.

Plzeň 21:55 12. 8. 2021 (Aktualizováno: 22:21 12. 8. 2021)