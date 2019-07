Po Řecku Turecko. Pokud fotbalisté Plzně postoupí přes Olympiakos, čeká je Basaksehir

Pokud fotbalisté Plzně postoupí ve 2. předkole Ligy mistrů přes Olympiakos Pireus, zahrají si v předposledním 3. předkole s Basaksehirem Istanbul. Rozhodl o tom pondělní los ve švýcarském Nyonu. První zápas by Západočeši odehráli 6. nebo 7. srpna venku, domácí odvetu pak 13. srpna. Nyon (Švýcarsko) 12:44 22. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud fotbalisté Plzně postoupí ve 2. předkole Ligy mistrů přes Olympiakos Pireus, zahrají si v předposledním 3. předkole s Basaksehirem Istanbul | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Plzeň si dosud zahrála skupinu Ligy mistrů třikrát - v letech 2011, 2013 a v minulé sezoně, kdy jako vítěz české ligy prošla přímo do hlavní fáze prestižní soutěže. Tentokrát by Západočeši coby úřadující vicemistři museli na cestě do skupiny v nemistrovské části kvalifikace zdolat 2., 3. a 4. předkolo.

S Olympiakosem rozehraje Viktoria 2. předkolo úterním úvodním zápasem doma, odveta je na programu v Pireu o týden později. Pokud by Západočeši s řeckým favoritem vypadli, přešli by do 3. předkola Evropské ligy.

Český šampion Slavia vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů až v závěrečném 4. předkole. V případě vyřazení by si Pražané zahráli základní skupinu Evropské ligy.

Istanbul Basaksehir Rok založení: 1990

Klubové barvy: modrá a oranžová

Největší úspěchy: 2x 2. místo v lize (2017, 2019), 2x finalista domácího poháru (2011, 2017)

Stadion: Fatiha Terima (kapacita 17.156 diváků)

Trenér: Okan Buruk

Současné opory: Mert Günok, Edin Višča, Irfan Kahveci

Zápasy proti českým (čs.) týmům v evropských pohárech: dosud nehrály

Ostatní: klub byl založen v roce 1990 jako Istanbul Büyüksehir Belediyespor, současný název nese od roku 2014 (tento letopočet má i ve znaku); do nejvyšší soutěže poprvé postoupil v roce 2007, o šest let později sestoupil; po roční pauze se mezi elitu vrátil už pod novým názvem a od té doby patří ke špičce turecké ligy; v posledních pěti sezonách Basaksehir hrál evropské poháry, jeho maximem je základní skupina Evropské ligy v ročníku 2017/18; klub vlastní ministerstvo sportu a mládeže.

Los 3. předkola fotbalové Ligy mistrů v Nyonu (první zápasy 6. a 7. srpna, odvety 13. srpna):

Mistrovská část:

Kluž/Maccabi Tel Aviv - Celtic Glasgow/Kalju (Est.), Sutjeska Nikšič (Č. Hora)/APOEL Nikósie - Dundalk (Ir.)/Karabach (Ázerb.), PAOK Soluň - Ajax Amsterodam, Saburtalo Tbilisi/Dinamo Záhřeb - Ferencváros Budapešť/Valletta (Malta), Crvena Zvezda Bělehrad/HJK Helsinky - The New Saints (Wal.)/FC Kodaň, Maribor/AIK Stockholm - BATE Borisov (Běl.)/Rosenborg Trondheim.

Nemistrovská část:

Basaksehir Istanbul - Viktoria Plzeň/Olympiakos Pireus, Krasnodar - FC Porto, Club Bruggy - Dynamo Kyjev, PSV Eindhoven/FC Basilej - LASK Linec.