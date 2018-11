Na velké zápasy se Viktorie umí připravit. ‚Ukazuje se morální síla týmu,‘ myslí si plzeňský Kovařík

Pokud byste se ptali fotbalistů Plzně na šťastné číslo, dost možná by to mohla být trojka. Potřetí hrají Ligu mistrů a potřetí jsou blízko konečnému třetímu místu v základní skupině, a tedy přesunu do jarní části Evropské ligy. I tentokrát totiž zvládli klíčový zápas s přímým konkurentem, v Moskvě porazili CSKA 2:1.

