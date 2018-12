‚Byl by to obrovský úspěch, kdybychom postoupili.‘ Plzeň bude hrát s Římem o setrvání v pohárové Evropě

Fotbalisté Plzně a CSKA Moskva budou na dálku bojovat o účast v jarní části Evropské ligy. Rozhodnutí přinesou večerní závěrečné zápasy v Lize mistrů. Ruský celek bude hrát na stadionu Realu Madrid a ten český, který má o něco lepší výchozí pozici, na domácím hřišti s AS Řím. Plzeň 10:55 12. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté plzeňské Viktorie při posledním zápase Ligy mistrů proti CSKA | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

Blížící se zima v kalendáři, mezinárodní utkání Plzně a trenér Pavel Vrba na lavičce západočeského klubu, to všechno dohromady zatím pokaždé znamenalo i radost z cesty do jarní vyřazovací části Evropské ligy. Ve středu se to může plzeňské Viktorii podařit už popáté za posledních osm let.

„Pevně věřím v to, že si kluci nenechají utéct postup,“ říká pro Radiožurnál jeden z klíčových mužů začátku výjimečné plzeňské éry Pavel Horváth.

Dvakrát si jako hráč vyzkoušel, jaké to je projít do jarních soutěží z nejprestižnější Ligy mistrů a teď by stejný úspěch přál i současnému týmu.

„Spíš než, že Viktorka porazí Řím, tak jsem přesvědčený, že CSKA nezíská body na Realu a tím pádem Plzeň postoupí,“ myslí si bývalý plzeňský kapitán Horváth.

Ale ani ten o něco méně atraktivní scénář s porážkami Plzně a CSKA v závěrečných zápasech by zřejmě nezkazil radost trenérovi Pavlu Vrbovi.

Viktoria Plzeň - AS Řím Celé utkání můžete sledovat online na iROZHLAS.cz

Skupinu si už dopředu rozdělil na dvě části. Na velkokluby Real a AS Řím, přičemž jde o obhájce titulu a semifinalistu posledního ročníku Ligy mistrů. A na ty dva další, co budou bojovat o třetí příčku a jarní Evropskou ligu

„My s CSKA ten minisouboj zatím vyhráváme a doufám, že to tak bude i po posledním zápase doma s Římem. Když se nám to podaří, tak by to byl obrovský úspěch, kdybychom postoupili do jarní části Evropské ligy,“ myslí si Vrba.

Lépe než v Římě

Ten teď bude své svěřence připravovat tak, aby o všem mohli rozhodovat sami na hřišti. A dělali věci jinak a lépe než před pár měsíci v Římě, kde prohráli 0:5.

„Doma to určitě bude jiný zápas než v Římě. Tam se nám to vůbec nepovedlo, neměli jsme se tam o co opřít. Všechno tam bylo špatně. Musíme se z toho poučit,“ komentoval zápas záložník Plzně Jan Kovařík.

Utkání proti AS Řím začne v 18:55 stejně jako přímý přenos na Radiožurnálu. iROZHLAS nabídne pak z utkání online reportáž.