Liga mistrů v Plzni: do volného prodeje půjdou pouze vstupenky, které nebude chtít UEFA

Fotbaloví fanoušci, kteří chtějí vidět zápasy Ligy mistrů a nemají permanentku Viktorie Plzeň, si mohou koupit vstupenky na zápas s CSKA Moskva. Do prodeje ale půjdou pouze lístky, které nevyčerpá UEFA ze své rezervace, v případě prvního zápasu jde o několik stovek vstupenek. Plzeň 13:15 8. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ligu mistrů bude v Plzni sledovat zaplněný stadion | Foto: Carl Recine | Zdroj: Reuters

Vedení Viktorie předpokládá, že si balíčky na všechny tři zápasy základní skupiny Ligy mistrů koupili nebo koupí všichni permanentkáři, kteří mají přednostní právo.

Na Ligu mistrů od 2850 korun. Plzeň zveřejnila ceny balíčků vstupenek, varuje před podvodníky Číst článek

„V pátek večer to bylo přibližně 80 procent permanentkářů, kteří si balíčky vyzvedli, a myslím, že v sobotu to bude ten zbytek. Další balíčky do volného prodeje nepůjdou, jen vstupenky na jednotlivé zápasy. Teď budeme prodávat CSKA Moskva,“ řekl serveru iROZHLAS.cz mluvčí Viktorie Václav Hanzlík.

Kapacita stadionu ve Štruncových sadech je 11 700 diváků, permanentkářů je přibližně sedm tisíc, 700 míst zabírá sektor pro hosty.

To ale neznamená, že do prodeje může jít 4000 lístků. „Většina z nich je rezervace pro UEFA, která má velkou část rezervovanou povinně. Další místa jsou pro naše partnery, z toho nám nezbyde prakticky nic,“ vysvětlil Hanzlík.

UEFA už Plzni oznámila, že nevyčerpá svou rezervaci pro první zápas s CSKA Moskva, proto půjde v úterý 11. září do prodeje několik stovek vstupenek. Zda nějaké zbydou i na atraktivní zápasy s Realem Madrid a AS Řím, zatím není jasné.

Vstupenky na zápas s CSKA přijdou fanoušky na 700 až 1700 korun. Utkání se hraje ve středu 19. září od 21 hodin. Real Madrid bude v Doosan areně hrát 7. listopadu, AS Řím pak 12. prosince.

Všechny zápasy Viktorie v Lize mistrů bude vysílat Radiožurnál, server iROZHLAS.cz z nich přinese online přenosy.