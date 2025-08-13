Rangers neporážíte každý den, hodnotí výhru Plzně Koubek. Na Ligu mistrů to ale nestačilo
Fotbalisté Plzně si poslední předkolo Ligy mistrů nezahrají. Po úvodní prohře 0:3 v Glasgow jim domácí výhra 2:1 nad Rangers nestačila. Západočechy musí mrzet, kolik šancí v odvetě nevyužili, ale o postupu se podle nich rozhodlo už minulý týden.
Do posledního předkola Ligy mistrů nepostoupili, ale s kvalifikací prestižní soutěže se rozloučili se ctí. Fotbalisté Plzně sice porazili Rangers 2:1, po úvodní prohře 0:3 v Glasgow to nestačilo. Přitom gólových šancí si Západočeši vytvořili dost.
Poslechněte si, jak zápas s Rangers hodnotí kapitán Matěj Vydra a trenér Miroslav Koubek
„Věděli jsme, že otočit skóre bude asi nadlidský úkol. Ale od první minuty jsme šli po tom, abychom něco takového dokázali. Vedli jsme 1:0, šlapali jsme do nich, ale bohužel to nestačilo,“ litoval plzeňský kapitán Matěj Vydra.
V závěru první půle poslal domácí do vedení Durosinmi. A Západočeši měli i další příležitosti, aby smazali třígólové manko z prvního duelu ve Skotsku. Jenže zahazovali jednu šanci za druhou a pak navíc po hodině hry srovnal hostující Cameron.
„Neztratil jsem víru. Ve fotbale je možné všechno. Dva slepené góly a jste zpátky. Byla tu komplikace, samozřejmě. Předpoklad nedostat branku se nenaplnil. Nikdo to ale nemůžete vzdát a pokračujete dál,“ prohlásil trenér Západočechů Miroslav Koubek.
Společně s Vydrou se také shodli na tom, že o postupujícím do posledního předkola Ligy mistrů rozhodl už úvodní zápas v Glasgow.
„Asi jsme bohužel prospali první zápas. Ale tady jsme si to šli rozdat, změnili jsme přístup. A můžu na plnou pusu říct, že to na ně fungovalo,“ hodnotí Vydra.
A potvrdila to i branka Markoviče, který v 83. minutě vrátil Plzeň do hry. Další šance ale už domácí neproměnili. A výhra 2:1 nad Rangers Západočechům k postupu do posledního předkola Ligy mistrů nestačila.
„Já si cením vítězství. To byl hlavní úkol. Glasgow Rangers je značka, která se neporáží každý den,“ řekl Koubek. Po vypadnutí v kvalifikaci Ligy mistrů čeká plzeňské fotbalisty účast v hlavní fázi Evropské ligy.