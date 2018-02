Viktoria Plzeň, Manchester City, PSG či Bayern. V mnoha evropských ligách je před jarem téměř rozhodnuto

Přestože je teprve polovina února, v mnoha ligách už se hraje spíš jen o druhé místo. Například Bayern Mnichov vede německou ligu o devatenáct bodů.

Ve zbývajících jedenácti kolech by musel alespoň šestkrát prohrát a jednou remizovat, aby o takový náskok mohl přijít.

„Do zápasu jdu vždycky s tím, že vyhrát můžeme jen my. Už jenom ta myšlenka, že Bayern nesmí prohrát, nám hodně pomáhá. Vždycky věříme ve vlastní schopnosti. Stejně jako v minulých sezonách můžeme dokázat velké věci,“ popisoval Thomas Müller recept na úspěch.

Podobně jednoznačná situace je i jinde. Paris St. Germain vede ve Francii o dvanáct bodů, Barcelona ve Španělsku o sedm a Manchester City v Anglii o šestnáct.

„Otevřený je boj o druhou, třetí, čtvrtou nebo pátou příčku, ale o prvním místě je prakticky rozhodnuto,“ je smířený José Mourinho, který v anglické lize trénuje druhý Manchester United.

'Nechytitelný' plzeňský náskok

Jedno mají všechny jmenované vedoucí týmy společné, věty o rozhodnutém titulu odmítají. O tom, že i tak velký náskok lze ztratit, před časem mluvil například plzeňský záložník Daniel Kolář.

„Já doufám, že se to nestane. Samozřejmě tomu musíme předejít tím, že budeme vyhrávat. To, že máme náskok čtvrtnást bodů, je pěkné, ale těch zápasů do konce je ještě hodně. Co si pamatuju, tak zápasy na jaře jsou vyhecované, nervózní, takže bude rozhodovat, jak se k tomu postavíme my," myslí si Kolář.

Plzeňská jízda je unikátní v tom, že západočeský tým stále drží ligovou neporazitelnost, v tomto ročníku ještě ani jednou neprohrál, jen dvakrát remizoval. V tabulce má k Plzni nejblíž Olomouc. Ale i její trenér Václav Jílek tvrdí, že Kolář a spol. už o obrovský náskok nepřijdou.

„Je to nechytitelný, to mužstvo má takovou kvalitu a zkušenosti, že takový náskok si ze třinácti zápasů stoprocentně nenechají sebrat,“ řekl po nedělním vzájemném zápase, který skončil bez branek.