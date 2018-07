Nabídky na Krmenčíka v létě nepřišly, říká manažer Šádek. 300 milionů by nyní Viktorii stačilo

Zatím ale Michael Krmenčík na západě Čech zůstává a případní zájemci si budou muset připravit tučné odstupné. V zimě totiž Viktoria odmítla nabídku na Krmenčíka za astronomických 300 milionů korun.

„Nabídku jsme odmítli s vědomím toho, že hrajeme o titul a byla tam vidina Ligy mistrů,“ vysvětluje na Radiožurnálu generální manažer klubu Adolf Šádek, proč Plzeň v zimní přestávce nevyslyšela na české poměry opravdu nadstandardní nabídku.

Ze sportovního hlediska se tento postoj Viktorii vyplatil. Plzeňští vyhráli ligu a Krmenčík na tom měl výrazný podíl. Že se podobně štědré nabídky za hráče už klub v budoucnu nemusí dočkat, s tím ve Štruncových sadech počítají.

„Postup do Ligy mistrů nám skoro zdvojnásobil peníze za Krmenčíka a ještě jsme ho tady udrželi. To, že na tom budeme tratit, to je ve fotbale naprosto běžné. Riskujete, že hráč ztratí formu a cena už nebude taková. Ale toho jsme si byli plně vědomi a jsme rádi, že zůstal a neodešel ani teď,“ říká Šádek.

Ano, Krmenčík skutečně zatím neodešel, ale i když pro Plzeň začíná liga už v pátek na Dukle, letní odchod důrazného kanonýra stále úplně vyloučený není. A tentokrát by už zřejmě suma blížící se třem stům miliónům korun vedení Viktorie uspokojila.

„Asi jo, ale nepřišla. Reálné nabídky, o kterých bychom se bavili, nebyly žádné. Téma odchodu Michaela Krmenčíka nebylo na pořadu dne,“dodává Adolf Šádek, ale druhým dechem dodává, že spousta evropských mužstev na přestupovém trhu teprve začne být aktivní.

Kolem pětadvacetiletého střelce je v současné době poměrně klid. Je tedy velmi pravděpodobné, že Krmenčík v pátek na Julisce vyběhne v plzeňském dresu do utkání 1. ligového kola.