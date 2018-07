‚Můžeme se soustředit pouze na ligu.‘ Fotbalisté Plzně mají díky přímému postupu do LM volnější program

Čtyři týmy zůstávají po 2. kole Fortuna ligy bez bodové ztráty. K oběma pražským „S“ a Zlínu se díky výhře 1:0 nad Libercem připojila také Plzeň. Mistrovská Viktoria se po 9 letech nemusí probíjet kvalifikačními koly evropských pohárů a v klubu jsou za to rádi. Zvlášť v letním počasí se ušetřené síly mohou hodit. Plzeň 7:52 31. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zápas mezi Slovanem Liberec a Viktorií Plzeň | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

„Můžeme se soustředit jenom na naší ligu a je dobře, že hrajeme jenom ji a nemusíme se ohlížet jako jiné týmy na další zápasy. Máme čas regenerovat,“ pochvaluje si z pohledu Viktoriánů neobvyklou situaci nejlepší kanonýr minulého ročníku Michael Krmenčík.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Plzeňští fotbalisté zažívají v letních měsících větší volno než obvykle. Přímý postup do základní skupiny Ligy mistrů už totiž mají jistý, takže se soustředí jen na domácí ligu

Ten svým zásahem rozhodl po hodině hry duel s Libercem, přestože se ve velkém horku na trávníku necítil ideálně.

„Já osobně takové vedro špatně snáším, ale bylo to pro oba týmy stejné a zaslouženě jsme vyhráli,“ dodává Krmenčík.

Tropické teploty berou rychle síly, o to víc těší plzeňského trenéra Pavla Vrbu, že jeho tým nemusí díky přímému postupu do základní skupiny Ligy mistrů absolvovat pestrý zápasový program a náročné cestování.

Jako třeba před rokem na Kypr, kde jeho svěřenci na pokraji sil ubránili postup do skupiny Evropské ligy.

„Při příchodu na hřiště bylo nějakých 34 stupňů. Vzpomněl jsem si na loňský rok v Larnace, kdy jsme hráli v podobných podmínkách a nebylo to vůbec jednoduché,“ vzpomíná plzeňský kouč Pavel Vrba.

Pokud se vyplní předpovědi meteorologů, čekají na české kluby i další ligová kola za extrémních teplot. A komplikace to může být zejména pro českého pohárové zástupce v předkolech.

„Může to potkat třeba Spartu, že bude hrát tři týdny za sebou ve středu i neděli, tak potom už pro ni další zápasy budou složitější a budou muset využít více hráčů. Je to výhoda pro hráče, že dostanou více prostoru, ale pro klub je to hodně zavazující, protože chce postoupit a zároveň chce v lize vyhrávat,“ myslí si Vrba.

Kromě Sparty, která hraje ve čtvrtek odvetný duel Evropské ligy proti Subotici, čeká kvalifikaci o evropské soutěže ještě pražskou Slavii a olomouckou Sigmu.