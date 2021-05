Ambice jsou vysoké, chceme do Evropy, říká Bílek. Plzeňské angažmá začne utkáním proti Spartě

Po víkendovém odvolání Adriána Guľy vedl dopolední trénink fotbalistů plzeňské Viktorie nový trenér - Michal Bílek. Spolu s asistentem Pavlem Horváthem mají za úkol dovést tým do evropských pohárů. Už ve středu přitom jeho nové svěřence čeká ligová dohrávka na Spartě a příští týden finále českého poháru proti pražské Slavii. Plzeň 19:55 10. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalový trenér Michal Bílek | Foto: YIANNIS KOURTOGLOU | Zdroj: Reuters

„Seběhlo se to hrozně rychle. Po zápase s Příbramí mě kontaktoval pan Šádek s nabídkou a já souhlasil. Během jednoho dne bylo všechno dořešené,“ řekl Michal Bílek krátce po uvedení do funkce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nový trenér Viktorie Plzeň Michal Bílek má za cíl zachránit nevýraznou sezonu. Více v příspěvku Vladislava Janouškovce

Do české ligy se Bílek vrací po více než dvou letech. V lednu 2019 se ze Zlína vypravil do Kazachstánu, kde vedl reprezentaci a zároveň klub Astana. Od loňského listopadu je šestapadesátiletý trenér bez angažmá.

„Měl jsem pauzu asi pět měsíců, takže jsem plný sil a těším se na to,“ podotkl. Plzeňskou Viktorii přitom Bílek už krátce trénoval v roce 2006, kdy už na začátku září odešel do Sparty.

„Je pravda, že jsem tady krátce působil, ale změnilo se toho hrozně moc. Nový stadion, nové tréninkové plochy, zázemí. V Plzni se udělal kus práce. Když jsem tu působil, tak tu už byl David Limberský, takže to je jediný hráč, kterého osobně znám a už jsem ho trénoval.“

Trenér, který mezi lety 2009 a 2013 vedl také českou reprezentaci, musí spolu s asistentem Pavlem Horváthem rychle pozvednout Viktorii, která je po debaklu 1:5 na Slavii a remíze 3:3 s Příbramí v tabulce až pátá.

„Máme co napravovat, takže věřím, že výsledkově zabereme a do konce sezon sezony získáme dost bodů, abychom postoupili do evropských pohárů,“ řekl Bílek.

Hlavním plzeňským problémem je v posledních zápasech defenzíva, na které musí nový trenérský tým zapracovat, pokud chce vyhrát pohár a zahrát si v příští sezoně v Evropě.

„Ambice zůstávají vysoké. Naším cílem je kvalifikace do evropských soutěží. Věřím tomu, že kádr je tu dobrý, potřebujeme zabrat hned v prvním zápase proti Spartě,“ dodal.