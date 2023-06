Fotbalovou Plzeň převezmou rakousko-švýcarští majitelé, Šádek ve vedení klubu zůstává

Fotbalová Viktoria Plzeň má nového většinového majitele, jímž se stala rakousko-švýcarská podnikatelská skupina FCVP GmbH. Dosavadní šéf západočeského prvoligového klubu Adolf Šádek zůstává ve vedení coby předseda představenstva, v němž bude spolupracovat s novými zahraničními kolegy. Plzeňští o příchodu vlastníka z ciziny informovali na svém webu. Plzeň 18:43 30. 6. 2023 (Aktualizováno: 19:15 30. 6. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dosavadní plzeňský šéf Adolf Šádek bude v klubu pokračovat | Zdroj: Profimedia

Západočeši začali hledat nového majitele již zhruba před dvěma lety nedlouho poté, co Šádek předloni v březnu převzal Viktorii po Tomáši Paclíkovi.

Plzeňský šéf podle informací médií jednal s více zájemci a nakonec se dohodl se společností, za níž stojí funkcionáři se zkušenostmi z evropských klubů jako Rapid Vídeň či Basilej. Šádek zůstane generálním ředitelem a ve Viktorii si ponechal menšinový podíl.

„Novým většinovým vlastníkem klubu se stává společnost FCVP GmbH se sídlem v Rakousku. Stojí za ní velmi ambiciózní lidé s bohatými zkušenostmi z evropského fotbalu. Jsem rád, že se celý proces podařilo uzavřít před startem nové sezony,“ uvedl Šádek.

Příchod nových majitelů by měl Viktorii přinést finanční stabilitu a ještě větší konkurenceschopnost v boji s pražskými kluby Spartou a Slavií, které dosud disponovaly několikanásobně vyššími rozpočty. V uplynulém ligovém ročníku obsadili Plzeňští coby obhájce titulu třetí místo.

„Mým dlouhodobým cílem bylo najít takové partnery, kteří klubu zajistí finanční stabilitu, budou mít vysoké ambice, motivaci a chuť pracovat koncepčně a posouvat náš klub dopředu. Navíc jde o partnery ze západní Evropy, kteří přicházejí s dlouhodobou vizí. Jsem tedy rád, že se vše nyní podařilo dotáhnout,“ řekl Šádek.

Jablonec má nového kouče, z Polska se vrací Látal. Severočechy chce vrátit na pohárové příčky Číst článek

„Nová majitelská struktura klubu pro nás znamená stabilitu a ideální podmínky pro další růst klubu ve všech jeho oblastech. Těšíme se na spolupráci,“ doplnil obchodně-marketingový ředitel Viktorie Jaromír Hamouz.

Spolu s Šádkem budou v představenstvu další dva členové. Osmačtyřicetiletý rakouský podnikatel Raphael Landthaler v minulosti například zastával pozici ředitele pro finance a rozvoj v Rapidu Vídeň a byl také v představenstvu rakouské ligy.

O devět let starší Martin Dellenbach od 90. let působil v automobilovém průmyslu, v roce 2020 se stal ředitelem mládeže FC Basilej. O dva roky později vstoupil jako investor do rakouského prvoligového Hartbergu, kde buduje velkou akademii.

I dozorčí rada Viktorie bude tříčlenná. Vedle Hamouze v ní budou zastoupeni Christian Fuchs a jako předseda Martin Bruckner. Osmapadesátiletý funkcionář byl v letech 2019 až 2022 prezidentem Rapidu Vídeň.