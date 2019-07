Hrají v Řecku, mezi sebou ale mluví španělsky. Za Olympiakos hraje celá řada zahraničních hráčů

V evropských pohárech už hráli proti týmům ze Španělska, Anglie, ale i z Izraele, Estonska, Gruzie a dalších 23 zemí. Až v úterý ale fotbalisté Plzně nastoupí proti soupeři z Řecka. Doma ve Štruncových sadech se utkají v kvalifikaci Ligy mistrů s Olympiakosem Pireus. Plzeň 11:52 23. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavní trenér Olympiakosu Pedro Martins mluví s hráči během tréninku před zápasem s Viktorií Plzeň | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

Při posledním tréninku Olympiakosu hned vedle hřiště švitoří řečtí novináři ve své mateřštině, ale kdybyste se mohli přesunout do středového kruhu, kde právě probíhá taktická porada trenérů a hráčů týmu, tak byste si pravděpodobně netipli, že dorazil řecký vicemistr.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fotbalisté Plzně mají na soupisce pro Ligu mistrů kromě Čechů a Slováků jen jednoho Francouze a jednoho Konžana. To Olympiakos Pireus sesbíral pestřejší směsici hráčů. Více si poslechněte v reportáži Jana Suchana

„Mluví španělsky. Nebo portugalsky, to je podobné. Mají jednu holku a jednoho kluka, kteří všechno tlumočí při tiskových konferencích i trénincích do řečtiny. A třeba Francouz Valbuena umí aspoň trochu španělsky, základní fotbalové věci ve španělštině ovládá,“ řekl Radiožurnálu reportér řecké televizní stanice Novasports Vassilis Konstantopoulos k úředním jazykům kabiny, ve které portugalský kouč Pedro Martins kromě svých krajanů, Řeků, Španěla, Francouze kočíruje ještě třeba Brazilce, Nora, Srba, Senegalce nebo Tunisana.

A i proto se podle plzeňského trenéra Pavla Vrby nedají ve hře Olympiakosu vysledovat nějaké typicky řecké prvky. „Dneska ta top mužstva v Evropě jsou mezinárodní. Když se podíváte na jakékoliv mužstvo, ať už jste v Anglii, v Německu, v Itálii, ve Španělsku nebo v Řecku, jsou to mužstva, která jsou poskládány z hráčů z celého světa. Ta mužstva na to mají prostředky a prostě to tak dělají,“ vysvětlil Vrba.

Po Řecku Turecko. Pokud fotbalisté Plzně postoupí přes Olympiakos, čeká je Basaksehir Číst článek

A tak si můžou dovolit hrát úplně jiný fotbal, než jaký se lecjakému českému fanouškovi vybaví při vzpomínkách na Řecko. Tedy totální sázka na obranu, která reprezentaci vedené Ottou Rehhagelem vynesla na Mistrovství Evropy 2004 semifinálové vítězství nad Českem a nakonec i zlato.

„Ne, žádný Rehhagel, to byl německý obranář. Tady je portugalský trenér a ten vyznává jednoznačně útočný styl s vysokým napadáním. V minulé sezóně měl Olympiakos spoustu šancí, ale nedával moc gólů,“ doplnil Konstantopoulos.

Jestli to řecký tým při své soutěžní premiéře na českém území zlepší, se dozvíte i z přímého přenosu utkání 2. předkola Ligy mistrů mezi Plzní a Olympiakosem Pireus na Radiožurnálu nebo v online reportáži serveru iROZHLAS.cz. Zápas začne v 19 hodin.