Plzeň příští týden zabojuje o Ligu mistrů v odvetě proti Olympiakosu. Na hráče ale čeká pekelné prostředí

Plzeňští fotbalisté můžou dál snít o Lize mistrů. V úvodním utkání druhého předkola s Olympiakosem Pireus obstáli a po domácí remíze 0:0 mají reálnou šanci na postup do další fáze kvalifikace. V odvetě v Řecku je ale příští úterý čeká atmosféra, ve které nehrají zrovna každý týden. Plzeň 13:37 24. července 2019

Ne snad že by plzeňské Štruncovy sady připomínaly tichý divadelní sál, fanoušků přišlo přes 10 tisíc a místy byli slyšet, ale v porovnání s atmosférou na stadionu Georgiose Karaiskakise pro 30 tisíc diváků je to slabý odvar.

„Víme, že to tam bude bouřlivé. Viděl jsem nějaké videa jejich fanoušků. Bude důležité, abychom tam zvládli začátek, protože prostředí bude určitě nepříjemné. Ale je to zase lepší, než kdyby se hrálo před prázdnými tribunami,“ řekl Radiožurnálu kapitán plzeňské Viktorie Patrik Hrošovský.

Fanoušci Olympiakosu patří k nejvyhlášenějším v Evropě. Stejně jako on i trenér Pavel Vrba věří, že by tohle nemuselo být peklo, ve kterém se Západočeši uvaří.

„V takovém prostředí vždycky záleží, jaký výsledek hrajete. Když prohráváte, tak fanoušci domácích mužstvo ženou dopředu a vytváří úžasnou atmosféru. Na druhou stranu kdyby se to vyvíjelo naopak, tak fanoušci dokážou pro domácí hráče udělat peklo.“

Podle tohoto vysněného scénáře se ale při poslední plzeňské zkušenosti s opravdu bouřlivým prostředím nehrálo. Ze stadionu Dinama Záhřeb si Viktoria na jaře odvezla porážku 0:3 a vyřazení z Evropské ligy.

„Tam se nám to nepodařilo. Nevím, jestli to může být něco podobné, je to trochu jiný soupeř než Dinamo Záhřeb. Těžko říct, ale výsledek 0:0 není až tak zlý, takže šance jsou stále otevřené,“ myslí si záložník Plzně Patrik Hrošovský před odvetou, která se na stadionu Olympiakosu Pireus hraje příští úterý.