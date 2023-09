Plzeň vyhrála podvanácté za sebou, doma přestřílela fotbalisty Pardubic 6:2. V tabulce je na třetím místě

Fotbalisté Plzně po rychlém obratu v úvodním dějství rozdrtili v devátém kole první ligy Pardubice 6:2 a posunuli se na třetí místo tabulky. Hosty poslal ve 13. minutě do vedení Denis Darmovzal, ale Západočeši ještě do přestávky otočili stav po gólech Lukáše Kalvacha, Sampsona Dweha a Robina Hranáče. Po pauze se za domácí prosadil Erik Jirka z penalty a v závěru dvakrát Rafiu Durosinmi, v nastavení snížil Kryštof Daněk. Aktualizováno Plzeň 19:32 24. 9. 2023 (Aktualizováno: 20:57 24. 9. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Viktoria Plzeň porazila Pardubice 6:2 | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: Profimedia

Plzeňští si připsali dvanácté soutěžní vítězství po sobě a překonali tím vlastní rekord. Západočeši naplno bodovali v posledních šesti kolech a v součtu s drtivou výhrou 7:1 ve Zlíně zaznamenali v posledních dvou ligových duelech třináct branek.

Viktoria, která má k dobru odložené utkání v Mladé Boleslavi, porazila Pardubice i ve čtvrtém domácím zápase nejvyšší soutěže. Východočeši podruhé za sebou nebodovali a jsou dvanáctí.

„Statistiky moc nesleduju, ale pokud to tak je, je to potěšitelné zjištění. Svědčí to o tom, že mužstvo pracuje dobře a je na dobré cestě,“ řekl na tiskové konferenci k rekordní výhře domácí trenér Miroslav Koubek.

Jeho svěřenci se v příštím kole představí na hřišti mistrovské Sparty. „Způsob hry bude aktivní i na Spartě, nebudeme se tam schovávat, budeme chtít hrát náročný fotbal,“ přidal dvaasedmdesátiletý kouč.

Koubek udělal po čtvrteční výhře 1:0 nad Ballkani v úvodním utkání skupiny Evropské konferenční ligy tři změny v základní sestavě.

Od začátku nově nastoupili Jirka, Traoré a Vydra, který dostal šanci v zahajovací sestavě poprvé od úvodu srpna. Pardubičtí vzhledem k rozestavní Viktorie vyrukovali s třemi stopery.

Vedení hostů

Domácí zahrozili jako první, Dwehovu hlavičku k tyči ale v šesté minutě vytáhl brankář Budinský. Východočeši nepřijeli do Plzně jen bránit a hrozili z brejků.

Po jednom z nich nezakončila útočná posila Mukwelle, ve 13. minutě už ale hosté nečekaně vedli. Daněk potáhl míč středem pole, gólman Staněk jeho střelu vyrazil nad sebe a dobíhající Darmovzal doklepl zblízka do sítě.

Domácího brankáře navíc při obranném zákroku zasáhl do hlavy vracející se spoluhráč Dweh a otřesený český reprezentant musel pří jubilejním stém ligovém utkání po pár minutách střídat. Mezi tyče se místo něj poprvé v sezoně postavil náhradník Tvrdoň.

Rychlý obrat

Plzeňští za nepříznivého stavu výrazně přidali a brzy otočili stav. Ve 23. minutě napřáhl těsně za vápnem Kalvach a jeho skákavá střela zapadla přesně k tyči. Domácí středopolař navázal na vítězný gól proti Ballkani a skóroval ve druhém utkání po sobě.

Za další čtyři minuty favorit dokonal obrat. Po Kalvachově odvráceném přímém kopu se na hranici vápna důrazně protlačil k míči Dweh a přesnou střelou k tyči překonal Budinského. Liberijská letní posila Viktoria si v sedmém zápase české ligy připsala premiérovou trefu.

Ještě do přestávky si domácí pojistili vedení. Po dalším centru od Kalvacha se zblízka prosadil k tyči Hranáč a zaznamenal svou první ligovou branku za Plzeň. Jelikož ještě v minulé sezoně hostoval v Pardubicím, gól proti bývalému klubu neslavil.

Po změně stran domácí s přehledem kontrolovali průběh a i druhé dějství vyhráli 3:1.

V 50. minutě zahrál ve vlastním vápně Krobot rukou a sudí Volek po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu nařídil penaltu. Slovenský křídelník Jirka nezaváhal a připsal si první soutěžní branku od začátku srpna.

V závěru domácí přidali ještě další dva góly. Nejprve si v 82. minutě Kalvach připsal už druhou asistenci a důrazný Durosinmi s přehledem zakončil únik.

Nigerijský útočník pak v 85. minutě překonal Budinského, chytající 50. zápas v české lize, hlavičkou zblízka a polepšil si už na pět branek v sezoně nejvyšší soutěže. Více dal jen sparťan Haraslín.

Pardubičtí ještě v první minutě nastavení snížili, když Daněk podobně jako před úvodním gólem po individuální akci pronikl až do vápna a přízemní střelou na zadní tyč zaskočil Tvrdoně. Dvacetiletý záložník dal první branku od loňského srpna.