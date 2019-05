Byli jsme zakopaní tři metry pod zemí, hodnotil Vrba. Plzni pomohlo štěstí i nemohoucnost Jablonce

Fotbalisté Plzně znovu zdramatizovali boj o mistrovský titul. Využili sobotního zaváhání Slavie a po vítězství 2:1 nad Jabloncem se Pražanům před vzájemným zápasem přiblížili na rozdíl dvou bodů. V duelu s Jabloncem ale měli svěřenci Pavla Vrby pořádnou dávku štěstí. Většinu zápasu nestíhali bránit, vyslechli si pískot publika a jen díky střelecké nemohoucnosti Severočechů uhájili domácí neporazitelnost. Plzeň 7:54 6. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Plzně si užili po zápase děkovačku, i když většinou prohrávali | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

„Byli jsme zakopaní tři metry v zemi a vyškrábali jsme se nahoru, abychom vytáhli hlavu a pak i nohy a tělo. Zachránili jsme to v posledních deseti minutách,“ vystihl na Radiožurnálu trenér Plzně Pavel Vrba zápas Viktorie s Jabloncem.

75 minut se ve Štruncových sadech hrálo podle jabloneckých not. Severočeši vedli 1:0, měli převahu a spalovali jednu šanci za druhou.

„Nepamatuju, že bychom si v Plzni vytvořili šest sedm stoprocentních šancí. Bohužel jsme je neproměnili a bohužel jsme za to byli potrestaní,“ zpytoval svědomí po zápase v Plzni autor jediné jablonecké trefy do té správné brány Martin Doležal.

Další obrovské příležitosti jeho i dalších jabloneckých fotbalistů pochytal Aleš Hruška. „Byl skvělý. Nejlepší hráč na hřišti, Přiznejme si, že Jablonec byl lepším mužstvem, měl víc šancí. Zápas rozhodlo, že jsme za stavu 0:1 měli třikrát obrovské štěstí, že jsme nedostali druhou branku, která by rozhodla,“ chválil Pavel Vrba.

Děkoval Hruškovi Pavel Vrba. Po ráně Vatajelua přitom neskončil míč v bráně ale na ní shodou okolností. „Gólmansky to nebylo úplně čisté. Z mého hlediska to bylo nejtěžší, protože mi hodně pomohlo štěstí,“ uznal Hruška.

Kayamba dostal facku

Na hřišti měl přitom Pavel Vrba pouze dva fotbalisty, kteří jej svým výkonem potěšili, kromě brankáře to byl střídající Joel Kayamba, který svými centry v závěru připravil oba góly Viktorie. Šikovný záložník se po slabších výkonech a prodělané angíně vrátil do sestavy v pravou chvíli.

„Dostal facku a teď se škrábe nahoru, kde byl, než přišel. Tímhle zápasem strašně pomohl nám i sobě,“ pochválil záložníka Kayambu Pavel Vrba.

Jeho svěřenci mají po šťastném zápase s Jabloncem obhajobu titulu ve svých rukou, v neděli ale potřebují zvítězit na hřišti pražské Slavie. „Je to důležitý krok. Zvládli jsme ho kostrbatě a teď si to na Slavii jedeme rozdat na férovku a uvidíme, jak to dopadne. Uděláme všechno, abychom byli obhajobě blíž,“ slibuje plzeňský gólman Aleš Hruška.