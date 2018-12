Viktoriánům vychází závěry podzimů. Díky výhře v Římě postoupili už popáté za osm let do jarních bojů

Jak se blíží zima a čeká je důležitý mezinárodní zápas, fotbalisté Plzně můžou zůstat v klidu. Tuhle kombinaci totiž Západočeši umí. Ani jim se v sezoně nevyhne herní krize, závěry podzimních částí ale fotbalisté Plzně umí výborně. Díky výhře v Lize mistrů nad AS Řím Viktoria už popáté za posledních osm let postoupila do jarní části Evropské ligy. Řím 6:43 13. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plzeňská radost po druhé brance | Zdroj: Reuters

„Myslím si, že je to hodně i zkušeností v těchto zápasech. Fotbal na takovéto úrovni už umí hrát každý, ale tyhle zápasy jsou hodně o hlavě. Mentální síla týmu je naprosto skvělá,“ pochvaloval si po vydřené výhře plzeňský záložník Jan Kovařík.

Všechny tři účasti v hlavní fázi Ligy mistrů proměnili Západočeši alespoň v postup do vyřazovací fáze Evropské ligy. A pokaždé byl na lavičce Plzně trenér Pavel Vrba, který tak znovu dokázal, že tým umí připravit na klíčové zápasy.

„Šlo vidět, že jsme se semkli a nic nás nepoloží. To se projevilo už ve Zlíně, kde jsme hráli dobře, a to není úplně snadné přeorientovat se na Ligu mistrů. My jsme to zvládli a byli jsme na to kvalitně připravení,“ potvrzuje pro Radiožurnál útočník Tomáš Chorý, autor rozhodujícího gólu do sítě Římanů.

Kromě setrvání v evropských pohárech a dalšího zviditelnění si Plzeň také výrazně vydělala. Viktoria dosud získala přes 770 miliónů korun. A polepší si i samotní fotbalisté, kteří teď podle kouče Vrby budou mít peníze na vánoční dárky.

„Samozřejmě i to je motivace, ale tou hlavní motivací byl postup. Je dobře, že jsme si formu načasovali teď na ty důležité zápasy,“ přesvědčuje záložník Patrik Hrošovský, že finanční motivace byla u plzeňských hráčů vedlejší.

Viktoria se svého soupeře pro vyřazovací část Evropské ligy dozví v pondělí, kdy je na programu los ve švýcarském Nyonu.