Rozkopaný penaltový puntík i Horváthovo pořvávání. Příbramská taktika na Čermáka zafungovala a gól nedal

Aleš Čermák už se skoro rozbíhal, když k němu z příbramské střídačky začal trenér Pavel Horváth cosi pokřikovat.

„Přes celé hřiště jsem na něj volal nějaká slova, která rozhodně nebyla sprostá, ale byl to spíš hec. Nakonec to možná nějaký malý vliv na Aleše mělo. Bavíme se o tom, že je potřeba udělat všechno pro to, abychom gól nedostali. Dokud to není za čárou, tak nevidím důvod, proč pro to nedělat všechno,“ říkal na tiskové konferenci po zápase Horváth.

Tenhle Horváthův názor asi fotbalisté Příbrami dobře znají, protože i oni přišli s jedním způsobem, jak Čermáka rozhodit.

Ještě v době, kdy faul Soldáta na Matějku zkoumal rozhodčí u televizní obrazovky, Středočeši kopačkami rozryli penaltovou značku tak, že se z kousku velmi slušně připraveného trávníku stala před penaltou hrbolatá oranice.

„To určitě nebyl pokyn ode mě, jestli se to stalo,“ reaguje příbramský kouč.

Nicméně jeho svěřenci totéž udělali už na podzim v Brně, kde to ale nakonec nebylo nic platné, protože po zhlédnutí videa rozhodčí penaltu Zbrojovky odvolal. Teď soupeři rozehrávku opravdu znepříjemnili.

„Já jsem si toho nevšiml, ale po zápase to v kabině padlo,“ řekl trenér Plzně Adrián Guľa.

„Využili všechny potřebné prostředky, aby nás vykolejili, a to se jim podařilo, aby zápas zvládli. Výsledkově hrají o všechno, je to specifické, ale stává se to. Není moje role, abych to nějak hodnotil,“ dodal Guľa.

Důležitý bod do bojů o záchranu fotbalisté Příbrami proti Plzni získali, ale co za tenhle zápas pravděpodobně nedostanou, je cena fair play.

F:L (PLATNÉ K 18. 1. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 14 12 2 0 39:5 38 2. Jablonec 15 10 2 3 31:15 32 3. Sparta 14 9 2 3 29:18 29 4. Slovácko 14 7 3 4 25:15 24 5. Ostrava 13 6 4 3 18:10 22 6. Liberec 14 6 4 4 21:16 22 7. Olomouc 15 5 7 3 21:18 22 8. Pardubice 15 6 4 5 15:17 22 9. Plzeň 15 6 3 6 28:21 21 10. Karviná 15 5 5 5 14:20 20 11. Č. Budějovice 14 4 6 4 19:22 18 12. Zlín 14 5 2 7 15:17 17 13. Teplice 15 5 1 9 16:33 16 14. Bohemians 1905 14 4 3 7 17:19 15 15. Ml. Boleslav 15 2 4 9 17:29 10 16. Brno 15 2 4 9 13:28 10 17. Příbram 14 2 4 8 10:28 10 18. Opava 13 1 4 8 10:27 7