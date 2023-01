Pro nás budou nesmírně důležitá všechna utkání, upozorňuje trenér vedoucí Plzně Bílek

Před víkendovým začátkem jarní části fotbalové ligy má nejblíže k titulu vedoucí Plzeň. Náskok Viktorie před asi největším rivalem - Slavií - ale není nějak výrazný. Oba týmy dělí dva body. A v západočeském klubu věří, že si Plzeň může zopakovat po roce mistrovskou radost. Plzeň 19:30 25. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalový trenér Michal Bílek | Foto: LEE SMITH | Zdroj: Reuters

Vloni vstupovali fotbalisté Plzně do jarní části sezony se ztrátou na Slavii a dokázali ji předstihnout v boji o ligový titul. Tentokrát mají svěřenci Michala Bílka na Pražany těsný náskok. A rozhodně si chtějí zopakovat mistrovskou radost.

Zápasem proti Hradci Králové rozehrají fotbalisté Plzně v sobotu jarní část nejvyšší soutěže, ve kterou budou hájit dvoubodový náskok před pražskou Slavií. Trenér Michal Bílek přitom věří, že jeho svěřenci budou na cestě za obhajobou titulu úspěšní.

„Jsme na prvním místě a chceme zabojovat o titul. Víme, že Sparta se Slavií posílili, že mají stejné ambice jako my, ale cítím z týmu velkou sílu. Věříme si, že máme kvalitu na to, abysme zabojovali o titul a máme na to.“

Přeje si trenér Viktorie Michal Bílek, který své svěřence povede do jarní části z první příčky na rozdíl od loňska, kdy Západočeši dotahovali náskok Slavie.

„Nechci, abysme se bavili o Plzni, Spartě a Slavii, protože pro nás budou nesmírně důležitá všechna utkání.“

Zdůrazňuje plzeňský trenér, který je poměrně spokojený se zimní přípravou svého týmu.

„Radim Řezník by měl být ještě týden mimo a pokud vše dobře dopadne, tak by se měl s námi zapojit. Tijani měl zánět achilovky, nepříjemné zranění a ještě nějaký čas to bude trvat. To samé Honza Kliment, který zranil na tréninku a zranění je poměrně vážné.“

Posilovat neplánuje

Čtyři fotbalisty ještě nebude mít trenér Viktorie k dispozici pro sobotní start jarní části nejvyšší soutěže.

Popisuje stav marodů Michal Bílek. Zatímco Viktoria posilovala ofenzivní řady, problém může nastat při zranění Řezníka, Sýkory a Tijaniho v defenzivě.

„V této chvíli nepřemýšlíme o tom, že bysme někoho udělali. To by bylo v případě, že by se něco stalo v těch nejbližších zápasech.“

Neuvažuje trenér Bílek o dalším posilování plzeňské obrany. Kdo naopak nemá místo v kádru, to je Nigerijec Fortune Bassey.

Viktorii v zimě posílil kromě Matěje Vydry také další útočník Rafiu Durosinmi z Karviné. Kromě Nigerijce Basseyho podle něj další odchody z plzeňské kabiny nejsou aktuální, a to včetně reprezentačního gólmana Jindřicha Staňka.

„Jindra měl dohodu s panem Šádkem, že kdyby se nějaká lukrativní nabídka objevila, tak bysme to řešili. V tuhle chvíli to ale vypadá, že Jindra zůstává naším hráčem,“ říká sportovní ředitel Viktorie Daniel Kolář.