Debakl i zážitek. Kopic se v poločase bál ostudy, ale i po pěti gólech Viktorii tleskali

„Je to zkušenost, proti takovým hráčům nehrajete každý víkend, určitě si to budu pamatovat,“ říkal po zápase na Radiožurnálu záložník Viktorie Plzeň Aleš Čermák.

Asi ani on nečekal, že by se povedlo porazit hvězdný soubor z Madridu. Fotbalisté Viktorie hráli v představení „Bílého baletu“ pouze vedlejší role. Během dvaceti minut prvního poločasu dostali 4 góly a naděje na body byly pryč.

„Registrovali jsme před zápasem, že s nimi můžeme uhrát bod i vyhrát. Věřili jsme si, ale v poločase jsem měl strach, aby nám tam dalších čtyři pět gólů nepřistálo, to by byla velká ostuda. 0:5 taky není pěkný výsledek, ale pak se to trošku uklidnilo. Škoda, že jsme nedali aspoň čestný gól,“ přemýšlel Jan Kopic.

„Atmosféra a všechno okolo je super, zápas s Realem je svátek. Kdyby ten výsledek byl jiný, tak řeknu, že jsme si to užili. Ale je to 0:5, takže zážitek to byl, ale výsledek to trošku kazí,“ opouštěl plzeňskou Doosan arénu s podobnými pocity také stoper Lukáš Hejda.

I tak si Západočeši vysloužili potlesk vyprodaných Štruncových sadů za to, že se nejlepšího evropského týmu posledních let nebáli a hráli odvážně. A přestože v poločase ztráceli čtyři góly, právě kvůli divákům chtěli hrát až do konce naplno.

Hvězdy na hřišti i na tribunách

Jen zdvižený ofsajdový praporek je ale nakonec uchránil od výsledku 0:6. „V poločase za stavu 0:4 už to bylo frustrující, ale chtěli jsme si to užít a dali jsme do toho maximum. Chtěli jsme se nějak odvděčit divákům, dát gól nebo udělat nějaké hezké akce,“ řekl záložník Roman Procházka.

Co na tom, že debakl s Realem vyrovnal největší klubové prohry v Lize mistrů s AS Řím a Bayernem. Ve středu večer šlo v Plzni o jedinečnou událost, kterou dost možná fanoušci Viktorie znovu nezažijí.

„I kdyby to 0:10, tak tohle uvidíte jednou v životě. Tamhle nahoře sedí Roberto Carlos, toho jsem viděl naposledy na Spartě, to nezapomenete,“ ukazoval tribunu fanoušek Láďa. „Krásný fotbal a je jedno, jak to dopadne. Je to pohádka, za odměnu,“ dodal.

„Zápas století“, jak ho v Plzni nazvali, sice přinesl debakl Viktorie, přesto bylo pro přítomné nezapomenutelným zážitkem.