Cestovatelský rekord Plzně. Západočeši po dalším zápase Evropské ligy překonají historický zápis Sparty

Žádný jiný český klub v novodobé historii evropských pohárů nenavštívil tolik zemí. Fotbalisté Plzně se úvodním duelem vyřazovací fáze Evropské ligy stanou rekordmany. Na hřišti Ferencvároše Budapešť si Západočeši ve čtvrtek zapíšou do kroniky už 39. stát, kde odehráli utkání některého z evropských pohárů.

Plzeňské fotbalisty čeká ve čtvrtek úvodní duel o postup do osmifinále Evropské ligy. V Budapešti se postaví domácímu Ferencvároši. A tímhle zápasem Západočeši vytvoří rekordní zápis do historie českých klubů v pohárové Evropě.

„Když to bylo nové, tak jsme vždy řešili, jaká je to země. Třeba Ázerbájdžán byl velká neznámá. Těch zážitků je spoustu. Určitě jsme ale přemýšleli nad tím, kam jedeme, a někdy to byla otázka toho, jaké tam budou hotely a strava. V pozdější době už jsme si s sebou vozili i kuchaře,“ říká bývalý fotbalista i trenér Plzně Pavel Horváth.

V současnosti expert Radiožurnálu Sport procestoval se západočeským klubem půl Evropy. Celkem 21 zemí navštívil jako hráč, dalších sedm přidal jako asistent trenéra. V Maďarsku ale nebyl, stejně jako doteď Plzeň.

Na konci ledna los ve švýcarském Nyonu přisoudil plzeňským fotbalistům pro boj o osmifinále Evropské ligy Ferencvároš Budapešť. Poprvé si tedy zahrají v Maďarsku.

Rekordní utkání

Ve svém 75. utkání evropských pohárů na soupeřově hřišti tak Západočeši překonají rekord Sparty. Pražané přitom odehráli v pohárové Evropě už 165 venkovních zápasů, ale jen ve 38 různých zemích.

Ferencvároš bude pro Plzeň sice také soupeřem z 38. státu, ale navštíví už 39. zemi. V srpnu loňského roku v kvalifikaci Evropské ligy totiž ukrajinský Kryvbas hrál proti Viktorii v Košicích.

V uvozovkách nejoblíbenějším městem je pro Západočechy Mnichov, na hřišti Bayernu se představili už třikrát. A bavorská metropole byla v roce 1971 také místem prvního venkovního zápasu Plzně v pohárové Evropě.

„Hrálo se na nějakém starém hřišti Bayernu, ještě tam byla dřevěná tribuna. Alespoň tak to líčil Ivan Bican. Prohrálose tam 6:1. Škodovka hrála otevřený fotbal, útočila, ale Bayern, to byli mistři,“ vzpomíná fotbalový historik a kronikář Viktorie Plzeň Pavel Hochman.

Nejčastěji Západočeši navštěvují v evropských pohárech Španělsko, kam cestovali už sedmkrát a utkali se se šesti různými kluby.

„Můžu fanoušky a posluchače pozvat do plzeňské restaurace na stadionu Klubovka, kde je mapa a vlaječky, kde už Viktorka Plzeň hrála,“ říká Horváth. Na jubilejní 40. vlaječku si ale plzeňští fotbalisté i fanoušci budou muset počkat minimálně do příští sezony.

I kdyby totiž celou Evropskou ligu letos Západočeši vyhráli, tak na cestě k titulu už se do nové země nepodívají. Všechny další týmy ve vyřazovací fázi jsou ze zemí, kde už Plzeň někdy hrála.

