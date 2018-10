‚Výsledek je asi odrazem reality.‘ Plzeňští fotbalisté si přáli, ať zápas v Římě skončí co nejrychleji

Fotbalisté před výjimečnými zápasy často říkají, že si chtějí utkání hlavně užít. Mimořádný měl být pro Plzeň i duel Ligy mistrů v Římě, ale hráči Viktorie spíš doufali, aby už utkání skončilo. Na branku domácího AS vystřelili jedinkrát a ve druhém kole základní skupiny schytali debakl 0:5. Řím 7:42 3. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Hořava v souboji s Federicem Faziem ve druhém letošním zápase Ligy mistrů | Foto: Andrew Medichini | Zdroj: ČTK/AP

Těžko říct, zda ke gólům a radosti na olympijském stadionu vedl skvělý výkon domácího AS, nebo bezbrannost ztrápených jedenácti mužů z Plzně, každopádně branky přibývaly, minuty se vlekly a David Limberský si přál jediné.

AS Řím - Plzeň 5:0. Edin Džeko sestřelil českého mistra hattrickem Číst článek

„Aby už to skončilo. Když je to v 70. minutě 0:4, tak už byste nejradši byl v šatně. Bylo to trápení a pak už jsme jenom koukali na hodiny. Výsledek 0:5 je asi odrazem reality,“ vyprávěl po zápase novinářům Limberský.

Dařilo se hlavně hvězdnému Edinu Džekovi. Zatímco sám bosenský útočník hned třikrát gólem rozjásal domácí fanoušky, ti skromnější z Plzně se od svých oblíbenců dočkali jediné střely na branku soupeře.

„Je úžasné, že hrajeme Ligu mistrů. I když jsme prohrávali, tak jsem pořád cítil, že chci ještě bojovat a něco s tím dělat. Bylo to pro nás samozřejmě hodně složité. Je to poučení, abychom i Ligu mistrů hráli jako českou ligu,“ myslí si záložník Tomáš Hořava.

Jenže v tom může být problém, jen jestli už teď nehráli plzeňští tak jako právě v domácí soutěži, kde na Edina Džeka a jemu fotbalově podobné jen tak nenarazí.

Až za tři týdny v Madridu v dalším kole Ligy mistrů, kde bude třeba podat skutečně mistrovský výkon, aby Limberský a další nemuseli ve druhé půli pokukovat po hodinách a čekat na konečný hvizd jako na vysvobození.