Utkání zvládl, shodují se hráči Plzně i Slavie. Trenéři obou celků se v názoru na polského sudího neshodli

Polský rozhodčí Pawel Raczkowski zvládl zápas mezi Plzní a Slavií o první místo v ligové tabulce podle hráčů i trenérů bez problému.

„Myslím, že to nezvládl vůbec špatně. Určitě na rozhodčí, kteří přijedou z jiné země a neví, co od toho čekat, tak je větší tlak,“ chválil výkon osmatřicetiletého sudího z Polska Slávista Lukáš Provod.

Pavel Raczkowski v zápase udělil šest žlutých karet a v závěru vyloučil domácího Pavla Buchu.

„Myslím, že to utkání zvládl. Neměl tam nic zvláštního, co by řešil. Ta červená byla, nedá se nic dělat, Buchy (Pavel Bucha) to věděl hned. Za mě spokojenost.“ komentoval výkon rozhodčího autor vyrovnávací trefy, plzeňský útočník Tomáš Chorý. Jeho trenér Michal Bílek naopak zpochybnil smysl povolávání rozhodčích ze zahraničí.

„Myslím, že to odpískal tak, jako by to odpískal český rozhodčí. Nejsem úplně velký fanoušek toho, aby sem jezdili Poláci a pískali v uvozovkách těžké zápasy, protože pro všechny ostatní týmy je ten jejich zápas taky nesmírně těžký a důležitý. Odpískal to ale bez problému.“

Trenérský protějšek Michala Bílka Jindřich Trpišovský mohl výkon Pawla Raczkowského srovnávat s jiným polským arbitrem. Szymon Marciniak před měsícem zvládl derby Sparta – Slavia.

„Je tam vidět markantní rozdíl, jaký oni mají respekt na hřišti. Oni nejsou emočně spjati s prostředím a dokážou zachovat chladnou hlavu, mají respekt u hráčů. Samozřejmě ani jeden zápas nebyl bez chyb, což není nikdy, ale kdyby to nebyli zahraniční sudí, tak se o nich po zápase vůbec nebavíme, což je vlastně dobře.“ Uzavírá trenér Pražanů Jindřich Trpišovský.