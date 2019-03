Loni na jaře hazardovali se svým náskokem, ale teď naopak ztrátu zkoušejí dohánět. Fotbalisté mistrovské Plzně mají za sebou hektické a v lize také vydařené období, které zakončili těsnou výhrou nad Jabloncem. Minimálně na den se v tabulce dotáhli na vedoucí Slavii. A taky se těší na trochu klidnější období. Plzeň 7:52 3. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plzenští fotbalisté slaví jediný gól zápasu - přesnou trefu Romana Procházky | Zdroj: ČTK

„Hráči dostali po měsíci a půl dva dny volno,“ říkal na tiskové konferenci po zápase s Jabloncem trenér Západočechů Pavel Vrba.

Odpočinek nebo volno fotbalisté Plzně ani trenér Pavel Vrba v uplynulých týdnech skoro ani neznali, kromě domácí ligy bojovali i v té Evropské, za 22 dní odehráli šest zápasů, a až teď aspoň na chvíli vysadí.

„Bylo to hodně náročné. Myslím si, že tohle je ten zápas, který by nás mohl uklidnit a dostat do ještě větší pohody. Nebudu se bavit o pohárovém utkání v Záhřebu, kde byl Záhřeb prostě lepší a zaslouženě postoupil. V lize ale – když se podíváte – tak jsme ze čtyř kol uhráli deset bodů, což si myslím, že není úplně špatná bilance,“ hodnotil po zápase trenér Vrba.

„Remizovali jsme jen s mužstvem, které ještě neprohrálo, takže z mého pohledu nám vstup do jara vyšel. Když jsme loni na jaře nebodovali, tak jsme byli kritizováni, takže teď chceme spíše body,“ srovnával Vrba.

V začátku loňské jarní části jeho svěřenci několikrát zaváhali, až skoro přišli o velký náskok, zatímco v aktuálním období fotbalisté Plzně v lize nezískali všechny tři body jen v jediném utkání v Boleslavi. Jinak vítězí, a tím stále vyvíjejí tlak na vedoucí tým soutěže pražskou Slavii.

Více odpočinku a klidu

Ale že byly uplynulé týdny fyzicky a možná hlavně psychicky hodně náročné, přiznává i Roman Procházka. Záložník, který rozhodl o poslední výhře nad Jabloncem: „Velmi náročné, těžké zápasy, hodně cestování…“

Plzeňský tým teď zažije nové, o poznání klidnější období. Po vyřazení z Evropské ligy přišlo částečně už po pondělní dohrávce s Opavou, naplno teď, po vítězném duelu s Jabloncem, po kterém bude mít úřadující šampion úplně poprvé v letošním roce celý týden na přípravu před dalším soutěžním zápasem.

„Trošku si oddychneme a budeme mít týden na přípravu před dalším zápasem, což jsme neměli už opravdu dlouho. Bude čas i něco si nacvičit, natrénovat, co jsme možná před těmito zápasy nemohli,“ popisuje záložník Roman Procházka náplň dalších dní před důležitým sobotním zápasem na Spartě.

