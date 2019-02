Na hřišti jejich týmy soupeří o titul, trenéři Vrba a Trpišovský se ale vzájemně respektují

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Trenéři Pavel Vrba a Jindřich Trpišovský

„Já bych to nezužoval, na jaře se ještě může stát cokoliv. Zvláště když ten způsob, který hrajeme letos poprvé, poté posouvá mančafty do nejlepší šestky. Ta liga může dopadnout jakkoliv,“ říkal plzeňský trenér Pavel Vrba pro Radiožurnál ve chvíli, kdy ještě netušil, že ztráta jeho týmu na vedoucí Slavii se po úvodním jarním kole zvětší na 6 bodů.

I vzhledem ke zmiňované historicky první nadstavbě - a skupině o titul - to ale není nesmazatelná ztráta. Zvlášť když se vezmou v úvahu úspěchy a zkušenosti kouče Viktorie.

A v boji o ligového mistra je to jasné i trenérovi Slavie Jindřichu Trpišovskému: „To, že je na druhé straně zrovna Pavel, tu možnost určitě nezvyšuje, ale spíše ztěžuje. V novodobé historii je to určitě nejúspěšnější trenér v Česku.“

Mezi oběma trenéry je vzájemný respekt, oceňují práci druhého. I když rozdíl v počtu velkých triumfů je zatím na straně plzeňského Pavla Vrby

„Přeju mu hodně úspěchů. Myslím si, že je dobře, když si my trenéři projdeme obdobím, kdy to nemáme úplně zadarmo a musíme dokazovat, že fotbal je pro nás úplně všechno a věnujeme tomu spoustu času,“ říká Vrba o svém protějšku.

Plzeňský trenér obhájců titulu asi mínil i předchozí angažmá Jindřicha Trpišovského, který třeba ve druhé lize vedl v minulosti Viktorii Žižkov, která měla velké finanční problémy. Nynější slávistický kouč ale dokázal svoje kvality a může teď myslet na celkové vítězství v lize.

„Já mám ve své krátké kariéře první možnost zabojovat o mistrovský titul. To je nejvíc, co může v Česku být. Dosáhnout ho, bohužel to vím jen z vyprávění od kluků, je hrozně krásné. Je to samo o sobě obrovské lákadlo a motivace,“ sní trenér vedoucího týmu fotbalové ligy - slávista Jindřich Trpišovský.

Oba týmy jsou zároveň jedinými českými zástupci v jarní části evropských pohárů. Do vyřazovacích bojů Evropské ligy vstoupí ve čtvrtek. Zatímco Plzeň vyzve Dinamo Záhřeb, Slavii čeká belgický Genk. Zápasy bude možno sledovat prostřednictvím online textových přenosů, které server iROZHLAS.cz zajišťuje.