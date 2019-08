Plzeň už čtyři zápasy nevstřelila branku. ‚Jeden z nejhorších výkonů,‘ řekl o zápase se Slováckem Vrba

„Takový výkon jsem neviděl řadu let, vůbec si nerozumí s míčem,“ svěřil se reportérovi Radiožurnálu naštvaný příznivec domácí Viktorie.

Devět tisíc fanoušků, kteří zavítali do Štruncových sadů, nemohlo věřit svým očím, co tu fotbalisté Plzně předvedli.

„Kdokoliv by tu z hráčů Plzně seděl, tak by nemohl říct, že odehrál dobrý zápas. Výkon nebyl dobrý,“ uznal na pozápasové tiskové konferenci středopolař Roman Procházka, že proti nadšeně hrajícímu Slovácku zklamali trenéra Vrbu úplně všichni.

„Výsledek je naprosto zasloužený, Slovácko tu hrálo velice dobře. V prvním poločase jsme předvedli jeden z nejhorších výkonů za dobu mého působení zde,“ posteskl si lodivod Viktorie Pavel Vrba.

Ten přitom ještě nedávno tvrdil, že na západě Čech pracuje s nejvyrovnanějším kádrem v historii. Se Slováckem šetřil opory, které však další hráči nenahradili.

„Nakonec stejně zjistíte, že můžete hrát jen se 13 nebo 14 hráči,“ zhodnotil situaci sklesle Vrba.

Zatímco v kabině Slovácka se s písní Věry Špinarové chystali Milan Petržela a jeho spoluhráči po nečekaném, ale zaslouženém tříbodovém zisku do vesmíru, Plzeň se musí do čtvrteční odvety třetího předkola Evropské ligy proti Antverpám vzpamatovat, jestli svým příznivcům nechce připravit další hororový večer.

„Dokážu si představit, jaký je tady asi tlak, co se tu děje, protože jsem to také zažil. Pro kluky to určitě není nic příjemného, fotbalově se jim nedaří a v Evropě je těžké se fotbalově prosadit. Manšafty jsou vyspělejší než my v Česku, takže je nečeká nic jednoduchého, ale doufám, že to zvládnou,“ přeje svým někdejším spoluhráčům teď už opora Slovácka Milan Petržela.

