‚Jasný faul na druhou žlutou kartu.‘ Fotbalisté Liberce spílali po utkání v Plzni rozhodčímu

Šest a půl roku čekají fotbalisté Liberce na ligovou výhru nad Plzní. A nedočkali se ani v neděli ve Štruncových sadech, byť měli zápas 16. kola dobře rozehraný. Za stavu 1:1 je ale poslal do kolen sudí Proske, který zřejmě měl vyloučit domácího kapitána Hubníka a místo toho v rozmezí jedné minuty ukázal dvě žluté libereckému střelci Balutovi. V táboře Slovanu pak po prohře 1:4 zavládl vztek. Plzeň 7:45 11. listopadu 2019

„Měla to být druhá žlutá karta. Bohužel se nám tady dost často stává, že je to oceněné, jak je to oceněné. Tedy spíš neoceněné. Pan rozhodčí kolem toho probíhá, mám to jak na talíři,“ posteskl si Radiožurnálu po prohře 1:4 záložník Slovanu Tomáš Malinský.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 I po utkání Plzně s Libercem byli hlavním tématem rozhodčí. Více v příspěvku Vladislava Janouškovce

Zápas se skutečně mohl vyvíjet jinak. Mezi 24. a 30. minutou ale zaúřadoval sudí Zbyněk Proske. Za stavu 1:1 viděl první žlutou kartu Roman Hubník za ostrý zákrok na útočné polovině. O pět minut později plzeňský kapitán, který nastoupil poprvé v sezoně v základní sestavě, tvrdě sestřelil právě Malinského. Místo očekávaného vyloučení ale přišla z úst sudího Proskeho pouze domluva.

„Podle mě jasný faul na druhou žlutou kartu. Do kotníku, snaha hrát balón tam možná byla, ale Roman tam byl pozdě, bohužel. V tuhle chvíli měl jít ven, místo toho jde za minutu ven náš Baluta,“ zhodnotil situaci naštvaný kouč Liberce Pavel Hoftych.

Naopak Adam Hloušek se ke zmíněnému zákroku Hubníka na Malinského příliš vyjadřovat nechtěl.

„Těžko to posuzovat, ani se mi to nechce řešit, protože kolem toho bude určitě zase velké haló. Rozhodčí to posoudil, jak to posoudil, ať si o tom každý udělá obrázek,“ uvedl záložník Viktorie.

A zjistit na faul Romana Hubníka názor plzeňského trenéra Pavla Vrby se ukázalo jako nesplnitelný úkol.

„V lize jsem měl spoustu sporných situací a nikdy jste se mě neptali. Najednou se mě ptáte? Nebudu to hodnotit. Rozhodčí je od toho, aby vedl utkání, já jsem tu od toho, abych vedl tým,“ řekl plzeňský kouč.

Liberci tak přes sympatický výkon v oslabení zbyly ve Štruncových sadech oči pro pláč. „Plzeň zaslouženě vyhrála, ale můžeme hrát my v přesile a najednou hrajeme v oslabení. Tak to tady prostě je,“ konstatoval Malinský.