Viktorii Plzeň čeká zužování kádru, Vrba vzal na soustředění i hráče po operaci

„Pro mě je ideální stav kádru 20+3, takže určitě po Španělsku dojdeme k nějakému takovému číslu,“ má plzeňský kouč Pavel Vrba jasno o počtu svěřenců, se kterými by chtěl pracovat v jarní části sezony.

Sparta odletěla na soustředění. Do Španělska cestují stopeři z juniorky i Dočkal Číst článek

K počtu 20 hráčů do pole a třem gólmanům už se Viktoria při pohledu na aktuální soupisku přibližuje. V týdnu klub ohlásil odchod Řezníčka do belgického Lokerenu, záložník Martin Zeman si vyzkouší izraelskou ligu a stoper Hájek zase zamířil na hostování do Mladé Boleslavi.

Prověřené opory se tak zřejmě nemusí bát, že by se nevešly do kádru pro jarní část. Na Pyrenejský poloostrov zamířili i rekonvalescenti Kopic, Kolář, Řezník a Krmenčík.

„Jedeme i se zraněnými hráči, kteří se pomaličku budou dávat do kupy. Kádr zůstává stejný a doplní ho hráči, kteří jsou po operacích. A uvidíme, jak na tom budou zdravotně, jestli se na závěr zapojí do zápasů. Zatím je to padesát na padesát,“ nastiňuje Pavel Vrba.

Spíše než o zužování kádru tak ve Španělsku půjde o to, kdo z Viktoriánů se přiblíží základní sestavě. A jaké jsou největší otazníky? Zda bude gólmanskou jedničkou opora posledních let Matúš Kozáčik, nebo Aleš Hruška, který výrazně přispěl k vydařenému závěru podzimu i postupu do jarní fáze Evropské ligy.

Pačinda pyká za urážky sudího

Na hrotu Marek Bakoš má Marek Bakoš slušné vyhlídky, že by si ještě pár minut v dresu svého osudového klubu mohl připsat. Byť by při zranění Krmenčíka, který se vrátí zřejmě až v květnu, jedničkou na hrotu měla být posila ze Zlína Jean David Beaugel a jeho první alternací Tomáš Chorý.

V záloze pak bude zajímavé sledovat, zda si konžská akvizice z Opavy Joel Kayamba povede lépe než letní posila Ubong Ekpai, který na podzim rozhodně neoslnil.

Kádr Viktorie pro soustředění v Málaze Brankáři: Aleš Hruška, Matúš Kozáčik, Dominik Sváček.

Obránci: Milan Havel, Lukáš Hejda, Roman Hubník, David Limberský, Luděk Pernica, Jiří Piroch, Radim Řezník.

Záložníci: Pavel Bucha, Aleš Čermák, Ubong Ekpai, Tomáš Hořava, Patrik Hrošovský, Joel Kayamba, Daniel Kolář, Jan Kopic, Jan Kovařík, Erik Pačinda, Milan Petržela, Roman Procházka, Pavel Šulc.

Útočníci: Marek Bakoš, Jean David Beauguel, Tomáš Chorý, Tomáš Kepl, Michael Krmenčík.

„Pro mě je to velký krok a věřím, že není poslední. Začal jsem níž a bojoval jsem a makal, abych se dostal tam, kde jsem dneska,“ těší se na plzeňskou výzvu Joel Kayamba.

Otazníkem je, do jaké formy se rozehraje a zda si řekne o základní sestavu zkušený rekonvalescent Daniel Kolář a jestli dostane šanci také posila z Dunajské Stredy Erik Pačinda znevýhodněný vlastní prostořekostí. Na podzim v zápase juniorské ligy urazil sudího a vyfasoval třízápasový trest. Na startu jara tedy bude Pavlu Vrbovy chybět.

„Tím, co udělal, si zkomplikoval situaci. Na startovací čáře bude znevýhodněn, ale bude záležet jen na něm, jak bude vypadat v přípravných zápasech,“ předpovídá Pavel Vrba. V přípravě Pačinda zatím trenérovi odpověděl tři góly ve třech zápasech.

Zúžení kádru plzeňské Viktorie by tak s velkou pravděpodobností mělo zasáhnout jen mladíky Kepla se Šulcem, kteří dostali možnost nakouknout do A-tým po dobrých výkonech v juniorské Lize mistrů. Na hostování zřejmě zamíří i gólman Šiman a stoper Piroch.

Ve Španělsku čekají Západočechy čtyři přípravné duely se soupeři z Číny, Maďarska, Bulharska i Spojených států amerických.