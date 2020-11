Pauza nás neomezila, každého to vtáhlo a makali jsme, pochvaloval si výhru nad Spartou střelec Bucha

Zatímco většina českých klubů si o víkendu ve fotbalové lize zahrála soutěžní zápas po více než měsíci, fotbalisté Sparty měli v souboji s Plzní těžit z herní praxe v Evropské lize. Na hřišti Západočechů ale po jedenácté v řadě nevyhráli, navíc prohra 1:3 byla z jejich pohledu ještě milosrdná. Plzeň 6:57 9. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Bucha | Zdroj: Profimedia

Fotbalisté Plzně potvrdili, že se jim doma v lize proti pražské Spartě dlouhodobě daří. Překážkou jim v dalším vzájemném duelu nebyla ani nerozehranost, která měla být pro svěřence Adriana Guly v souboji s do té doby vedoucím týmem tabulky nevýhodou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se fotbalisté Plzně vypořádali s dlouhou pauzou a následným šlágrem se Spartou

Dvanáct věrných fanoušků před okny plzeňské kabiny děkovalo svým hráčům za výhru 3:1 nad Spartou. Na zápase být nemohli, ke stadionu ale vyrazili ještě před závěrečným hvizdem sudího Pavla Fraňka. A to i proto, že Západočeši měli prestižní souboj pod kontrolou.

„Hodně nám pomohlo, že jsme dali první gól. Běžecky jsme na tom byli velmi dobře a bylo to samozřejmě trochu složitější, ale postupem času si myslím, že to bylo dobré,“ chválil si autor třetího gólu Lukáš Hejda.

Plzeňský stoper hrál se svým týmem soutěžní zápase naposledy 4. října v Olomouci, Sparta mezitím stihla tři těžké duely v Evropské lize.

Kotal sérii neprolomil

Kdo čekal, že větší rozehranost letenských bude v mlhavém podvečeru ve Štruncových sadech znát, spletl se.

„Myslím, že nás ta pauza nijak neomezila. Jen to chtělo chytnout zápas, ale každého to vtáhlo a makali jsme,“ neměl problém dostat se po dlouhé přestávce do zápasového tempa autor první trefy Pavel Bucha.

Právě jeho gól dobře odrážel sparťanskou bezmoc ve hře dopředu a laciné ztráty míčů v rozehrávce.

„Měli jsme špatný pohyb, ztráceli jsme lehké míče a soupeř toho dokázal využít.“ Povzdechl si trenér Sparty Václav Kotal.

Ani on neprolomil černou sérii letenských ve Štruncových sadech, prohra 1:3 pro ně znamená jedenáctý ligový duel na půdě rivala bez vítězství.

F:L (PLATNÉ K 9. 11. 2020) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 7 6 1 0 20:2 19 2. Sparta 7 6 0 1 21:9 18 3. Plzeň 7 5 1 1 19:11 16 4. Olomouc 7 4 2 1 11:7 14 5. Liberec 7 4 1 2 12:7 13 6. Pardubice 7 4 1 2 8:6 13 7. Karviná 7 3 3 1 9:8 12 8. Jablonec 7 3 1 3 9:7 10 9. Zlín 7 3 0 4 10:11 9 10. Ostrava 7 2 2 3 10:7 8 11. Slovácko 6 2 2 2 5:6 8 12. Bohemians 1905 6 2 1 3 8:9 7 13. Teplice 7 2 0 5 9:15 6 14. Ml. Boleslav 7 1 2 4 6:12 5 15. Opava 7 1 2 4 6:12 5 16. Brno 7 1 1 5 6:17 4 17. Č. Budějovice 6 0 3 3 5:14 3 18. Příbram 6 0 1 5 3:17 1