‚Pochybnosti vždy byly a budou, já své práci věřím.‘ Guľa doufá, že Plzeň výhru potvrdí v dalších zápasech

Důležitý zápas má za sebou fotbalová Plzeň, která suverénní výhrou podržela slovenského trenéra Adriána Guľu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkal trenér fotbalistů Plzně Adrián Guľa po vysoké výhře nad Teplicemi

„Pochybnosti byly vždy a vždy budou. Pochybuje se i u větších borců. Já své práci věřím a věřím lidem okolo sebe,“ ulevilo se Adriánu Guľovi po výhře 7:0 nad Teplicemi.

Před utkáním se v médiích objevily různé spekulace o jeho odvolání a možných nástupcích.

„Věřím tomu, co dělám. Já to nedělám týden, ono se to může zdát, že jsem mladý, ale v soutěžních zápasech už se pohybuji skoro 12 let vkuse,“ říká plzeňský trenér.

Kádr ho nezklamal

Proti Teplicím dal slovenský trenér důvěru úplně stejné jedenáctce, která v sobotu ztratila skvěle rozehranou partii v Jablonci a ta jej tentokrát nezklamala.

„Víme, co jsme zažívali v minulém období a ta výhra je pro nás všechny krásná. Bude ale důležité tu výhru potvrdit i v dalších zápasech,“ varuje Guľa.

Výrazná výhra nad Teplicemi je nicméně pro soubor Adriána Guľy teprve druhým povedeným zápasem od listopadového restartu nejvyšší soutěže. Ztráta na vedoucí Slavii značná a trenérská židle pod slovenským koučem stále rozviklaná.

„Vím, do jakého klubu jsem přišel a je mi úplně jasné a tím pádem je pro mě, abysme přepli ještě na vyšší level a bude to důležité, abysme za sebou měli vítěznou sérii zápasů,“ řekl pětačtyřicetiletý kouč.

Vysoká výhra nad oslabenými Teplicemi jistě vedení západočeského klubu potěšila a třeba dá Guľovi po neúspěchu v evropských pohárech a čtyřzápasové sérii s jediným bodem další šanci, aby v průběhu krátké zimní přestávky ještě více zapracoval do plzeňského týmu svou fotbalovou strategii.

„Klíčové je, že vás podrží klub, toho si strašně cením. Přesně takové situace vás posouvají dál a to je důležité.“ věří trenér Viktorie Adrián Guľa.

F:L (PLATNÉ K 16. 12. 2020) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 11 9 2 0 33:3 29 2. Sparta 11 8 0 3 26:17 24 3. Jablonec 12 7 2 3 21:13 23 4. Olomouc 12 5 6 1 18:11 21 5. Plzeň 12 6 2 4 28:16 20 6. Pardubice 11 5 3 3 13:13 18 7. Ostrava 10 5 2 3 16:9 17 8. Karviná 12 4 5 3 13:16 17 9. Slovácko 10 4 3 3 15:11 15 10. Zlín 11 5 0 6 13:14 15 11. Č. Budějovice 12 3 6 3 16:20 15 12. Liberec 10 4 2 4 14:14 14 13. Bohemians 1905 12 4 2 6 15:16 14 14. Teplice 12 3 1 8 12:26 10 15. Ml. Boleslav 12 2 3 7 14:22 9 16. Příbram 12 2 3 7 10:27 9 17. Brno 11 1 3 7 10:24 6 18. Opava 11 1 3 7 10:25 6