Už jsme si nevěřili, mrzel zlínského trenéra Červenku výkon jeho svěřenců v prodloužení s Plzní

Fotbalisté Plzně doplnili Slavii, Spartu a Bohemians ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti druholigovému Zlínu se ale nadřeli. Porazili ho až po prodloužení, a to 4:1. Druhý tým nejvyšší domácí soutěže se nepoučil z nedělního šlágru se Slavií, ve kterém inkasoval ve druhých minutách obou poločasů. Teď nechal zlínského soupeře skórovat už ve 12 sekundě. Plzeň 16:11 28. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Bronislav Červenka ze Zlína | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

Zlínským fotbalistům se v Plzni podařilo vstřelit jeden z nejrychlejších gólů v historii domácího poháru. Na senzační postup do čtvrtfinále jim to nestačilo, byť zápas rozhodovalo až prodloužení. A to i proto, že Západočechům rozhodčí odvolali dvě branky ve druhé půli.

Přijdete z kabiny a najednou jste minus jeden. Může to být shoda náhod, budeme se o tom ale bavit, že to není dobré, ví asistent plzeňského trenéra Koubka Slovák Marek Bakoš, že se Západočeši musí na začátky poločasů zaměřit.

Jeden z nejrychlejších gólů v historii českého poháru dal zlínský Stanley Kanu.

„První gól nám v první minutě samozřejmě pomohl, což bylo takové nečekané pro všechny. My jsme sem jeli odevzdat co nejlepší výkon a nezklamat tady,“ komentoval brzký gól nigerijského útočníka zlínský kouč Bronislav Červenka.

Stačilo 12 sekund a @footballzlin jde v Plzni do vedení! 🤯🤯 pic.twitter.com/j663NEz7Ss — MOL Cup (@MOL_Cup) February 27, 2025

To se Zlínu dařilo až do poloviny druhého poločasu, i když ještě před přestávkou Václav Jemelka po volném přímém kopu vyrovnal.

Pak se plzeňskému favoritovi podařilo dvakrát skórovat. Góly Jana Kopice a Pavla Šulce ale rozhodčí po intervenci videoasistenů odvolal.

„Ten první, tam byl nějaký odražený míč, Kopi to střílel někomu mezi nohama. Nevím, jestli to bránilo gólmanovi ve výhledu, to nedokážu posoudit. Ten druhý, tam se to nějak odrazilo a asi to pravděpodobně spadlo Šulcíkovi na ruku,“ vysvětluje Jemelka.

Tři góly a konec

Po dvou neuznaných plzeňských gólech tak semifinále domácího poháru dospělo až do prodloužení, ve kterém hned po třech minutách rozhodl o vítězství Plzně útočník Rafiu Durosinmi. Po remízové normální hrací době to mrzelo zlínského kouče Červenku.

„Myslím, že ten dost laciným gól nás hodil hodně dolů a už jsme si nevěřili, že bychom to mohli třeba i štěstím dotáhnout do penalt,“ litoval kouč Zlína.

Pak se trefili ještě dvakrát Kopic. Plzeň tak porazila Zlín 4:1 po prodloužení a postoupila do čtvrtfinále domácího poháru. V neděli čeká Západočechy ligový zápas v Mladé Boleslavi.

Moravané vstoupí do jarní části druhé nejvyšší soutěže pondělním soubojem s Prostějovem.

Ve druhé polovině sezony se pokusí udržet první místo v tabulce, které by je po roce vrátilo mezi elitu, aktuálně mají sedmibodový náskok před druhou Chrudimí.