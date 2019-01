Fotbalový Žižkov mění polovinu kádru, druhou ligu pomohou zachraňovat cizinci

„Podzim se nám hrubě nevydařil. Složení mužstva nebylo optimální a když jsem viděl výkony v některých zápasech, snažili jsme mančaft oživit tak, aby přišli hráči, kteří budou předvádět větší nasazení a budou předvádět vyšší kvalitu,“ vysvětluje Radiožurnálu zemětřesení ve fotbalové Viktorii Žižkov trenér Miloš Sazima.

Z kádru, který nastupoval na podzim, zůstalo jen deset hráčů do pole a dva brankáři.

„Bylo to nutné, podzim se nám hrubě nepovedl, takže se něco změnit muselo a bylo toho dost. Teď to musíme zvládnout,“ tvrdí obránce Marek Opluštil - jeden z těch, kteří na Žižkově vydrželi.

Podle sportovního ředitele klubu Michala Dymla, ale nebyl problém jen v kvalitě hráčů. „To, co nás tento podzim potkalo, jsem v kariéře ještě nezažil – měli jsme spoustu viróz a zranění,“ vysvětluje.

„Nějaká obava je, ale pevně věřím, že to zvládneme. Chceme dělat to, na co máme finance. Je hezké postavit super kádr, ale rozhodně nechceme, aby hráčům půl roku nepřišla výplata,“ doufá Dyml v záchranu druhé ligy.

Hráči na Žižkov chtějí - budou vidět

Sportovní ředitel Žižkova zároveň přiznává, že drahé nákupy ani vysoké platy si klub nemůže dovolit. Přesto mají fotbalisté o angažmá ve Viktorii stále zájem.

„Viktorka jako klub pořád rezonuje, těžíme toho, že jsme v Praze. Na Žižkov v neděli dopoledne chodí fotbaloví manažeři i majitelé klubů, takže hráči vědí, že se od nás mohou prodat dál,“ popisuje trenér Miloš Sazima, co může lákat třeba i zahraniční hráče na Žižkov.

V zimní pauze tak už posílil Viktorii brazilský záložník Bernardo Frizoni. Na testech je navíc duo Argentinců - záložník Paulo Ippolito a obránce Maximiliano Ezequiel Cabaña. I s nimi ale nebude záchrana druhé ligy jednoduchá.

„Máme deset bodů, takže to určitě bude těžké. Ale jsme Viktorka Žižkov a musíme to zvládnout, nic jiného si nepřipouštíme,“ burcuje žižkovský obránce Marek Opluštil před jarní částí druhé fotbalové ligy.