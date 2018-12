‚Jeden z nejhorších podzimů v historii.‘ Viktoria Žižkov má stále problémy, navíc je poslední

Fotbalové Viktorii Žižkov hrozí po podzimu pád do třetí ligy. Tradiční klub už jen vzpomíná na doby, kdy hrál evropské poháry nebo jak před 16 lety chybělo pouhých pět minut k ligovému titulu. Aktuálně Žižkov čeká tvrdý boj o záchranu druhé ligy. Praha 17:47 1. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Viktoria Žižkov je v zimní přestávce FNL postlední | Zdroj: www.fkvz.cz

„Viktorka zažila jeden z nejhorších podzimů v historii. Stále se potýkáme s tím, co tu bylo. Přebírali jsme klub se 40milionovým dluhem a nebylo jednoduché se z toho dostat. Čekali jsme pomoc od partnerů, kteří ji slíbili, ale bohužel se tak nestalo. Nebýt pana Rývy, je klub v poslední třídě a v insolvenci,“ tvrdí pro Radiožurnál sportovní ředitel fotbalové Viktorie Žižkov Michal Dyml s odkazem na majitele klubu.

Ve fotbalové lize se rozjede období přestupů. Nejžádanější jsou Ševčík, Trávník či Komličenko Číst článek

Na podzim ale ekonomické problémy posledních let zastínily výsledky na hřišti. Před jarní částí druhé ligy ztrácí tradiční pražský klub na posledním místě tabulky čtyři body na záchranu.

„To, co nás potkalo tento podzim, jsem za celou svojí kariéru nezažil. Měli jsme zraněné dva brankáře. Na Karla Hrubeše spadla na tréninku branka a málem ho zabila. Udělali jsme Marka Opluštila a zranil se, Auer z Rakouska se zranil ve druhém zápase,“ popisuje Dyml.

Mladý a nezkušený kádr Žižkova v závěru podzimu přišel o trenéra. Odvolaného Petra Mikolandu nahradil Miloš Sazima, který má i přes tři prohry ve třech zápasech důvěru také pro jaro.

„Věřím, že u sestupu určitě nebudu. Potřebujeme udělat průvan v kádru a přivést hráče, kteří se budou prezentovat bojovnějšími výkony. Položí život, aby se zachránil,“ plánuje kouč Viktorie.

V udržení druhé ligy doufá i žižkovský kádr. Hráči ale vědí, že záchrana nebude jednoduchá. „V hlavách to máme, ale ještě je spousta kol. Zapracujeme přes zimu a uvidíme,“ říká kapitán Miroslav Podrazký.

Možný je příchod generálního partnera i prodej akcií

Optimismus nechybí před jarním bojem o záchranu ani vedení Viktorie. „Nějaká obava je, ale věřím, že to zvládneme. Chceme dělat to, na co máme finance. Je hezké postavit super kádr, ale nechceme, aby hráčům půl roku nepřišla výplata,“ říká Michal Dyml.

Podle sportovního ředitele nemá klub problémy s výplatami hráčům. Zároveň ale otevřeně přiznává, že peníze chodí většinou s několikadenním zpožděním. Nikdy ale prý ne delším než 3 týdny.

„Máme dvě až tři možnosti. Nabídku generálního partnera i nabídku odprodeje akcií. Situaci zvažujeme a chceme udělat pro Viktorku to nejlepší,“ doufá sportovní ředitel fotbalové Viktorie Žižkov Michal Dyml, že ještě před Vánoci se zlepší ekonomická situace klubu.