'Vím, že to občas nebylo jednoduché.' Wenger se po posledním domácím utkání rozloučil s fanoušky Arsenalu

Nepřetržitých dvaadvacet let vedl Arséne Wenger fotbalový Arsenal. V neděli odkoučoval poslední domácí zápas v anglické Premier League proti Burnley a rozloučil se tak, jak v roce 1996 na lavičce londýnského klubu začal - vítězstvím. Londýn 16:24 7. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Arséne Wenger zvládl poslední domácí utkání na lavičce Arsenalu stylově - dovedl mužstvo k vítězství 5:0 nad Burnley. | Foto: Matt Dunham | Zdroj: AP

Fotbalisté Arsenalu dali na chvíli zapomenout na rozpačitou sezonu v Premiere League a vítězstvím 5:0 nad Burnley si zajistili nejen účast v Evropské lize v další sezoně, ale také připravili Arsenu Wengerovi perfektní domácí rozlučku.

Řev 60 tisíc fanoušků a na trávníku velká písmena skládající se do jednoduché věty - Merci Arsene. V takové atmosféře se po zápase vracel na trávník francouzský trenér. Jako překvapení obdržel po zápase zlatou trofej za ligové vítězství v roce 2004. Tehdy v lize Arsenal ani jednou neprohrál. Pak už dostal prostor francouzský kouč, ale jeho první slova nebyla o Arsenalu.

„Chtěl bych popřát svému kolegovi Alexu Fergusonovi brzké uzdravení,“ vyjádřil Wenger podporu bývalému kouči Manchesteru United, který se zotavuje po sobotní operaci, kterou podstoupil kvůli krvácení do mozku. Dál už francouzský trenér mluvil přímo k fanouškům.

„Chci vám všem poděkovat, že jsem tady mohl být tak dlouho. Vím, že to občas nebylo jednoduché. Chci vám říct, že jsem jako vy především fanoušek Arsenalu. A to je víc než jen koukání na fotbal, to je životní styl,“ prohlásil osmašedesátiletý kouč, který s Arsenalem třikrát vyhrál Premier League a sedmkrát FA cup.

Na tiskové konferenci se pak loučil i s novináři. Mimo jiné prohlásil, že se rád na Arsenal podívá jako divák.

„Když bude Arsenal hrát a zajistíte mi vstupenku, tak určitě přijdu. Aspoň budu moct pořvávat na trenéra, který přijde po mně,“ dal Wenger vtipně vzpomenout na fakt, že v posledních letech čelil kvůli výsledkům Arsenalu kritice ze strany médií i fanoušků.

To nepříjemné jako by ale bylo v neděli zapomenuto. Na každý pád Wengerova rozlučka ještě nebyla definitivní. Arsenalu totiž v lize zbývají ještě dva venkovní zápasy. Ten nejbližší ve středu 9. května na hřišti Leicesteru.