Mladý český brankář Jaroš s Liverpoolem na soustředění do USA neodjede. Poranil si šlachu

Je to velká změna pro něj samotného i pro českého fanouška. Fotbalový brankář Petr Čech vyměnil gólmanské rukavice za oblek, pokutové území za kancelář, a od nové sezony bude v londýnské Chelsea působit jako poradce v nejužším vedení klubu. Přesto existuje šance, že by se v budoucnu mohl v anglické Premiér League objevit jiný Čech - nikoli Petr, ale Vítězslav Jaroš. Liverpool 15:22 16. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Liverpoolu Vítězslav Jaroš | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Sedmnáctiletý Vítězslav Jaroš si před pár dny odbyl v přípravě premiéru v dresu úřadujícího vítěze Ligy mistrů. Do brány Liverpoolu se dostal na jeden poločas proti Tranmere Rovers. Snil, že se dostane do výběru druhého týmu posledního ročníku Premier League pro zámořské turné.

Tentokrát úspěšní. Fotbalisté Liverpoolu slaví vítězství v Lize mistrů, Tottenham porazili 2:0 Číst článek

Jenže při jednom z tréninků v Melwoodu se český gólman zranil. Radiožurnálu to potvrdil také Antonín Kinský trenér brankářů reprezentace do 18 let, kde je také Jaroš jedním z jeho svěřenců.

„Čtyři dny zpátky se zranil na tréninku. Poranil si šlachu. Bude mimo hru zhruba čtyři týdny. Možná tímhle přišel o soustředění ve státech,“ popsal Kinský.

Tušení Kinského teď potvrdili kluboví lékaři, kteří už vyloučili, že by Jaroš s Liverpoolem mohl do Spojených států na soustředění odcestovat. Mladý český brankář tak přijde o možnost trénovat s A týmem, rozkoukávat se, nabírat zkušenosti a zahrát si na turné třeba proti Lyonu nebo Neapoli.

VIDEO: Patou a zády k bráně. Sadio Mané gólem nadchnul fanoušky Liverpoolu Číst článek

V Liverpoolu už zanechali nesmazatelnou českou stopu Milan Baroš, Patrik Berger nebo Vladimír Šmicer. To ale ještě neznamená, že se mladému českému brankáři někdy podaří stát se členem A týmu Liverpoolu. Vítězslavu Jarošovi je totiž stále jen sedmnáct let. Talent ale bezesporu má, jinak by v takovém týmu a pod trenérem Jürgenem Kloppem první šanci už teď asi nedostal. Někteří experti často skloňují Jarošovo jméno dokonce v souvislosti s Petrem Čechem.

Tohle srovnání ale třeba Luděk Mikloško bývalý gólman West Hamu nebo Queens Park Rangers odmítá. „Tohle je úplně zbytečné. Nemám to rád. Byl bych nejraději, kdyby se o tom vůbec nepsalo. Až někdy něco dokáže v dospělém fotbale. Pořád tohle beru, jako že to jsou kluci, kteří jsou ještě v mládežnickém fotbale,“ říká Mikloško, který se v agentuře zastupující Jaroše stará právě o gólmany a často jemu konkrétně radí.

Třeba před Jarošovým debutem za Liverpool mu řekl, stejně jako kouč Klopp, ať si to hlavně užije. A jistě ho bude i teď uklidňovat, že i zranění k fotbalu patří.