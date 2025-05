Coufalovy dny ve West Hamu se chýlí ke konci. Reprezentační obránce v klubu po sezoně skončí

Coufal působí v londýnském týmu od října 2020, kdy přestoupil z pražské Slavie. Největšího úspěchu s anglickým klubem dosáhl předloni v červnu, kdy West Ham porazil ve finále Konferenční ligy v pražském Edenu Fiorentinu. U triumfu nechyběl ani jiný Čech Tomáš Souček, který má s klubem kontrakt do roku 2027.

„Bylo pro mě potěšením se všemi čtyřmi spolupracovat. Všichni to jsou vynikající profesionálové na hřišti i mimo něj, mají úžasné zkušenosti z Premier League. Spoluhráči a celý klub je mají rádi a oceňují,“ prohlásil trenér West Hamu Graham Potter.

Londýnský celek je tři kola před koncem anglické ligy až sedmnáctý, tedy první nad pásmem sestupu. O týmech, které Premier League opustí, už je ale jasno.

„Čekají nás ještě tři důležité zápasy v této sezoně. Vím, že se budou (končící hráči) stoprocentně soustředit na to, aby pomohli týmu. Cítili jsme však, že je důležité potvrdit tuto zprávu už nyní. Udělali jsme to z respektu k nim a ke službám, které pro klub odvedli. A také proto, aby jim fanoušci mohli projevit uznání,“ uvedl Potter.

Coufal dosud odehrál za West Ham 177 soutěžních zápasů, střelecky se neprosadil. V této sezoně přišel o místo v základní sestavě, na jeho pozici začal nastupovat Aaron Wan-Bissaka. Kam povedou další Coufalovy kroky, zatím není jasné. V zimě se o něj zajímal jiný londýnský tým z Premier League Fulham.

West Ham United can confirm that Aaron Cresswell, Łukasz Fabiański, Vladimír Coufal and Danny Ings will leave the Club when their contracts expire at the end of the 2024/25 season.