Další obchod mezi Slavií a West Hamem. Po Součkovi míří do Premier League i obránce Coufal

Fotbalista Vladimír Coufal opouští Slavii a přestupuje do West Hamu, kde ještě musí ve čtvrtek projít zdravotní prohlídkou. Podle předsedy představenstva Pražanů Jaroslava Tvrdíka anglický klub zaplatí za českého reprezentačního obránce šest milionů eur, což je zhruba 162,5 milionu korun. Šéf Slavie o tom po vyřazení červenobílých v kvalifikaci Ligy mistrů informoval na twitteru. Praha 9:41 1. října 2020

Coufal ve West Hamu doplní dalšího bývalého hráče Slavie a českého reprezentanta záložníka Tomáše Součka, který přišel do klubu hrajícího Premier League v zimě. V týmu Kladivářů nejprve na jaře hostoval a v létě pak do londýnského celku přestoupil. Souček stál West Ham přes půl miliardy korun a stal se v tomto ohledu rekordmanem české ligy.

„Poděkoval jsem obrovskému bojovníkovi a srdcaři Vladimíru Coufalovi za jeho skvělé působení ve Slavii. Na základě uzavřené smlouvy přestupuje do WHU. Podmínkou přestupu je zdravotní prohlídka zítra v Londýně. Cena transferu je 6 milionů eur. Vláďo, ať se ti v Premier League daří,“ uvedl Tvrdík na twitteru poté, co Slavia prohrála v odvetě 4. předkola Ligy mistrů na půdě Midtjyllandu 1:4 a do skupiny nepostoupila.

Coufal přišel do Slavie předloni v létě z Liberce a stal se jednou z opor vršovického týmu. Osmadvacetiletý krajní bek získal s Pražany v uplynulých sezonách dva české tituly a vloni si s nimi zahrál skupinu Ligy mistrů. V létě s vršovickým klubem prodloužil smlouvu do roku 2024, ale nyní Eden opouští.

„Vláďovi to strašně přeju, vydřel si to. Spousta lidí o něm pochybovala, zaslouží si to. Pro mě se jedná o odchod klíčového hráče, musíme ho ale zkrátka nějak nahradit. Hrál skoro všechno, byl skvělý a je to pro nás velká ztráta podobná jako Tomáš Souček. Těžko mu ale v odchodu bránit. My teď nutně potřebujeme posily, pokud chceme naplnit ambice, které tým má,“ uvedl na tiskové konferenci v Herningu slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

